Hisense al primo posto nelle spedizioni TV a dicembre 2022 a livello globale

Hisense, azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, annuncia oggi il raggiungimento di un nuovo importante traguardo. Infatti, secondo il recente report "2022 Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands" pubblicato da AVC Revo, il volume globale delle spedizioni di televisori Hisense nel dicembre 2022 ha raggiunto i 2.326 milioni di unità, conquistando così il primo posto nel mercato globale.

Si tratta di un altro importante record raggiunto da Hisense nel 2022. Infatti, sempre secondo i dati diffusi da AVC Revo, le spedizioni globali di TV Hisense nel 2022 hanno raggiunto il secondo posto a livello mondiale, mentre la sua quota di mercato ha raggiunto il 12,06%. Le spedizioni all'estero di TV Hisense sono aumentate del 12,2% rispetto all'anno precedente, registrando una rapida crescita in Europa, Giappone e nei mercati emergenti.

Una grande spinta in questa crescita è stata anche la recente Coppa del Mondo FIFA 2022, in cui Hisense, in qualità di sponsor ufficiale, ha attirato l'attenzione con il suo ledboard "Hisense TV, China's No.1, World's No.2".

Questo traguardo dimostra ancora una volta l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni di qualità superiore e nell’offrire ai propri consumatori un’esperienza d’intrattenimento senza precedenti.

Altre News per: hisenseprimopostonellespedizionidicembre2022