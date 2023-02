Le Future Stars di EA SPORTS FIFA 23 sono arrivate

Le Future Stars di EA SPORTS FIFA 23 sono finalmente arrivate! La formazione della Squadra 1 di quest'anno comprende 14 tra i più brillanti talenti emergenti di età non superiore ai 23 anni, che hanno dimostrato di avere le carte in regola per diventare un'icona mondiale. La formazione di quest'anno comprende Julian Alvarez (Manchester City), Vitinha (Paris Saint-Germain) e Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).

L'elenco completo della Squadra 1 di FIFA 23 Future Stars comprende:

Julián Álvarez (Manchester City)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Joško Gvardiol (RB Leipzig)

Djed Spence (Rennes)

Mykhailo Mudryk (Chelsea)

Gavi (FC Barcelona)

Mohammed Kudus (Ajax)

Diogo Costa (FC Porto)

Anthony Elanga (Manchester United)

Pierre Kalulu (Milan)

Wilfried Singo (Torino)

Marc Guéhi (Crystal Palace)

Fran García (Rayo Vallecano)

L'attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi ha dichiarato: "È un onore essere selezionati come Future Star, ancora di più quando si vede quali giocatori interessanti sono stati inseriti nella lista prima e quali risultati hanno ottenuto. È un incentivo a lavorare ancora più duramente e a raggiungere un giorno il loro livello".

Vitinha ha dichiarato: "È un onore essere inserito nell'elenco delle Future Star insieme ad alcuni grandi giocatori. Voglio continuare a far progredire la mia carriera e spero di vincere trofei come hanno fatto tante Future Star del passato".

A partire da oggi, i fan di FIFA 23 possono aggiungere alla propria squadra la prossima generazione di superstar del calcio, con un incremento di punteggio che riflette il loro potenziale per diventare i migliori del mondo.

Ogni anno, Future Stars mette in luce alcuni dei migliori e più brillanti giovani talenti che diventeranno la prossima generazione dell'élite del calcio. In particolare, le Future Stars del passato sono diventate stelle affermate a livello mondiale, tra queste: