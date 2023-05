MKERS si qualifica con un turno di anticipo ai playoff della FIFAe World Cup 2023

Si è appena concluso il quarto qualifier ufficiale delle EA Sports FIFA 23 Global Series per la regione Europa, che ha visto i migliori proplayer del mondo sfidarsi per accaparrarsi un posto ai playoff dei campionati mondiali del titolo videoludico di calcio più famoso di sempre. Risultato centrato in pieno da MKERS, che ha raggiunto la qualificazione grazie alla magistrale performance del proplayer israeliano Yuval “YuvalBeli” Blizovsky, che è riuscito ad esprimere il suo pieno potenziale allenandosi e giocando dalla Mkers Gaming House powered by Mercedez-Benz.

Yuval ha sbaragliato tutti gli sfidanti, arrivando fino in fondo alla competizione grazie a prestazioni da risultato tennistico, deittiche di capacità al di sopra della norma che lo collocano di diritto nel ristretto gruppo dell'élite mondiale dei proplayer di FIFA, primo nel ranking europeo ufficiale a soli 19 anni.

Sono palcoscenici, in ogni caso, a cui MKERS non è affatto estranea. Il Team FIFA è avvezzo a dare spettacolo in Europa: nel 2017 vince il campionato europeo e nel 2021 la FIFAe Club World Cup - Europe.



È per questo che è stato scelto da brand di caratura internazionale come sponsee: dall’aprile 2022 ha come main partner Philips OneBlade, prodotto di punta dello shaving maschile e sinonimo di qualità e stile, la cui collaborazione è impreziosita dal nuovo Kit in-game, utilizzato in tutte le competizioni ufficiali del team, sviluppato in collaborazione con lo sponsor tecnico di tutti i team esport di MKERS, Umbro.

Il palcoscenico delle EA Sports FIFA 23 Global Series offre infatti una vetrina unica per la visibilità degli sponsor. FIFA 23 e FIFA 22 sono stati i titoli più venduti in Italia nel 2022, rispettivamente al primo e terzo posto, e la scorsa finale della FIFA eWorld Cup 2022 è entrata nella top 9 degli eventi esports per peak viewers, ben 149.5K, per un totale di 864.200 ore guardate.

L’impegno e la passione che MKERS investe nell’essere sempre competitivo ai più alti livelli della scena globale si sono tradotte ultimamente nell’ingaggio di uno dei profili di coaching più vincenti degli ultimi anni: Fernando Martín Aspe, o Fer Aspe, Official FIFA Coach. L’argentino vanta un prestigiosissimo primo posto nell’eChampions League 2022 e un secondo posto all’ultima FIFAe World Cup 2022, oltre a numerosi piazzamenti nella Top 32 mondiale raggiunti in questi anni.

Prossimo appuntamento al quinto qualifier, che si giocherà il 27 e 28 maggio, a cui parteciperanno per MKERS anche Francesco “Hartixel” Ricci e Oliver "OliBoli7" Uttgren, che già hanno fatto registrare ottimi risultati, rispettivamente top 33 e top 8.

