LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ORA LIVE IN EA SPORTS FIFA 23

Oggi EA SPORTS, in collaborazione con il designer indipendente Harkian "Harky" Kalsi, ha annunciato i nuovi oggetti per la Giornata Internazionale della Donna. Disponibili nelle modalità di gioco più popolari di EA SPORTS FIFA 23, sono stati creati oggetti personalizzati che i giocatori possono acquistare e indossare nel gioco per sostenere l'equità e mostrare solidarietà con la crescita del calcio femminile in tutto il mondo.





Una maglia dedicata a questa giornata sarà disponibile per i giocatori in FUT, accompagnata da scarpe disponibili per i giocatori nelle modalità di gioco Pro Clubs e VOLTA FOOTBALL. Disegnati da Harky, questi oggetti utilizzano il colore viola, il colore primario della Giornata Internazionale della Donna, per sostenere l’impegno di EA SPORTS nel promuovere l’uguaglianza delle donne sia dentro che fuori dal campo.





EA SPORTS è orgogliosa di annunciare che Sam Kerr (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Catarina Macario (Lione) e Dzsenifer Marozsán (Lione) sono ambasciatrici ufficiali di FIFA 23 per la Giornata Internazionale della Donna. Queste stelle del calcio saranno tutte presenti negli oggetti in game e riceveranno un pallone personalizzato creato sempre da Harky.





"Crescendo, ho ammirato i calciatori uomini, ed è davvero bello che la prossima generazione possa ispirarsi ad alcune atlete straordinarie", ha dichiarato Sam Kerr, stella del Chelsea. "La necessità di valorizzare la presenza femminile e di continuare a far evolvere il gioco rimane, e sono orgogliosa di collaborare con EA SPORTS per continuare a far progredire il calcio femminile. La Giornata Internazionale della Donna è una fantastica opportunità per dare risalto a questi contributi e non vedo l'ora di vedere questo nuovo kit nel gioco”.





Harky Kalsi ha condiviso la sua visione del design di questi articoli: "È stato un onore produrre il kit Vanity per la Giornata Internazionale della Donna per EA SPORTS. La rappresentanza è importante, dentro e fuori dal campo, e sono orgoglioso di aver contribuito a portare il calcio femminile alla ribalta. Dal pallone personalizzato alle scarpe e al kit, la mia ispirazione sono stati il tema di quest'anno, che abbraccia l'equità, e il colore primario di questa Giornata. Non vedo l'ora di vedere questi articoli in azione nel gioco!".





Gli oggetti Vanity dedicati alla Giornata Internazionale della Donna saranno disponibili in game l’8 marzo 2023.





FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One. Seguite @EASPORTSFIFA su Twitter, Instagram e YouTube per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità, sugli annunci e per farci sapere cosa ne pensate.





Per saperne di più sulle ultime novità di FIFA 23, visitate il sito https://www.ea.com/games/fifa/ fifa-23 .





Chloe Kelly, Manchester City:

"La Giornata internazionale della donna dà speranza e orgoglio alle ragazze di tutte le età e alle atlete di tutto il mondo. È importante riconoscere questa giornata e il valore che le donne apportano al gioco del calcio. È fantastico vedere EA SPORTS celebrare questa giornata e continuare a far progredire il gioco, dentro e fuori dal campo".

