GeForce NOW - nuovi giochi e moltissime novità

Festeggia il terzo anniversario di GeForce NOW con 25 nuovi giochi a febbraio e moltissime novità!

Tre anni di GeForce NOW! In occasione di questoGFN Thursday vogliamo prenderci il tempo di ringraziare i nostri utenti per averci permesso di arrivare fino a questo punto con il miglior servizio di cloud gaming sul mercato.

Grazie alla nostra fantastica community e agli oltre 25 milioni di membri, GeForce NOW festeggia oggi i tre anni da quando è uscito dalla versione beta. Puoi seguire il mese di celebrazione suTwittereFacebookcon l’hashtag #3YearsOfGFN .

I numeri della piattaforma

Dal lancio, gli utenti hanno trasmesso in streaming oltre 700 milioni di ore dal cloud, goduto di un gameplay cinematografico da oltre 50 titoli che sfruttano RTX ON e DLSS e giocato in streaming da una libreria di giochi in crescita con oltre 1.500 titoli . Ci siamo espansi a livello globale con oltre 30 data center e partner GeForce NOW Alliance in Giappone, Turchia, America Latina e altro ancora. Le prestazioni sono aumentate con la Ultimate membership con architettura Ada Lovelace, in cui i membri possono giocare in streaming fino a 4K a 120 fps o fino a 1080p a 240 fps in Giochi supportati daNVIDIA Reflexsu rig RTX 4080. I membri Ultimate possono anche eseguire lo streaming a risoluzioni ultrawide, una novità per il cloud gaming, oltre a sperimentare il ray tracing e NVIDIA DLSS 3 nei giochi supportati.

Per continuare a celebrare insieme questo anniversario, a partire dalla prossima settimana, i membri di GeForce NOW potranno ottenere un premio,Dying Light 2 in omaggio, con molte altre novità per gli utenti Priority e Ultimate.

Le novità di questo mese

Ma ora veniamo ai giochi! Questa settimana abbiamo 9 titoli pronti per lo streaming, tra cui Deliver Us Mars, completo di ombre e illuminazione con ray tracing per un gameplay coinvolgente e fuori dal mondo.

Ecco l'elenco completo:

Di seguito il resto della lineup che arriverà nel corso del mese, inclusi 9 giochi day-and-date comeAtomic Heart, Wild West Dynasty e Scars Above:

