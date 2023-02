Monster Hunter Rise: Sunbreak Aggiornamento gratuito dal 7 febbraio

Nuove sfide agghiaccianti ti aspettano in Monster Hunter Rise: Sunbreak Aggiornamento gratuito del titolo 4 il 7 febbraio

L'ultimo aggiornamento della mostruosa espansione di Monster Hunter Rise porta nuovi nemici gelidi che congelano mostri e cacciatori sulle loro tracce, insieme a nuovi contenuti di ricerca sulle anomalie, missioni evento e nuovi DLC a pagamento.





L'evento digitale di febbraio è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Monster Hunter.





Una gelida forza della natura che pochi scienziati hanno mai visto si sta dirigendo verso le Isole Frost. Velkhana, l'inafferrabile drago anziano che ha debuttato come mostro di punta di Monster Hunter World: Iceborne , è stato individuato dagli esploratori dell'avamposto di Elgado. Il comportamento graziosamente freddo di questo mostro prefigura la serena quiete dei molti esseri rimasti congelati al suo passaggio. Ghiacciando l'acqua ambientale nell'aria, Velkhana è in grado di formare enormi pilastri di ghiaccio quando è impegnato in un combattimento, e può persino congelare i cacciatori più ardenti. I venti invernali spesso portano cattive notizie e l'arrivo di Risen Crimson Glow Valstrax dimostra che questo adagio è vero. Ciò di cui è capace questo drago anziano risorto rimane un mistero, poiché è stato ritenuto troppo pericoloso per essere studiato. I cacciatori dediti a raccogliere più dati per le loro squadre scientifiche inesorabilmente curiose possono affrontare Velkhana a partire da MR 10 e Risen Crimson Glow Valstrax a partire da MR 160. Tutti i materiali raccolti in queste escursioni saranno ovviamente preziosi per creare nuove armi e armature con le loro uniche abilità.





I Qurio-curious avranno anche nuove ricerche sulle anomalie a portata di mano, con Afflitted Chaotic Gore Magala che si unirà alle missioni A8 ? e il limite di Anomaly Investigation salirà a 220. I draghi anziani inizieranno ad apparire dal livello di difficoltà 111 in poi, quindi preparati per una lotta! Le missioni evento continueranno ad arrivare ogni settimana, incluse due nuove missioni Dual Threat con Seething Bazelgeuse e Chaotic Gore Magala, insieme a una missione Arena con Furious Rajang e Scorned Magnamalo. Ogni missione dell'evento ha la sua ricompensa unica, quindi assicurati di provarla.





L'Aggiornamento Gratuito 4 porta anche una varietà di nuovi DLC a pagamento, tra cui l'armatura a strati per il cacciatore alle prime armi Lance Gunn e il venerabile Ran Page. Questi adorabili scarabocchi, disegnati dalla mano del talento sottovalutato Minoto, sono presenti dall'uscita di Monster Hunter Rise e aiutano i nuovi cacciatori a comprendere i dettagli del villaggio di Kamura. A proposito di Minoto, i giocatori possono anche acquistare l'armatura a strati "Minoto" insieme a nuovi gesti, pose, adesivi, musica e voci di cacciatori. Per celebrare l'uscita dell'aggiornamento gratuito 4, i giocatori possono anche registrarsi per l'accesso anticipato a un'armatura a strati Palamute gratuita che fa assumere ai loro amici pelosi l'aspetto dell'anziano drago Velkhana! Visita il sito Web ufficiale di Monster Hunter per ulteriori informazioni su come registrarti utilizzando un ID Capcom.





Resta sintonizzato per i futuri aggiornamenti del titolo, poiché nuovi mostri e altro ti attendono proprio dietro l'angolo con l'aggiornamento gratuito del titolo 5 in arrivo ad aprile 2023.







