Nuovo DLC UNO Party! Mania per Console e PC

Mattel e Ubisoft annunciano che il contenuto scaricabile UNO Party! Mania™ è ora disponibile su console e PC. Ora potrai tuffarti nel classico gioco di carte con l'aggiunta di carte azione extra e nuove regole speciali.

UNO Party! Mania presenta tre nuove ed entusiasmanti carte azione: Point Taken, Wild Drawn Together e Wild Pile Up: Point Taken chiede a tutti i giocatori di puntare virtualmente un altro giocatore; in seguito, ogni giocatore deve pescare tante carte quanti sono i giocatori che lo stanno puntando. Quando viene estratta la carta Wild Drawn Together, il giocatore sceglie un nuovo colore da giocare e ne sceglie altri due da collegare temporaneamente.

In seguito, ogni volta che uno di questi giocatori pesca carte dal mazzo, il giocatore con cui è collegato deve pescare la stessa quantità. Il legame rimane intatto finché non viene pescata una nuova carta Wild Drawn Together o Point Taken. Infine, la carta Wild Pile Up crea una mini-pila, a partire dalla prima carta del mazzo. Il giocatore successivo deve giocare una carta dello stesso colore per passare la mini-pila al giocatore successivo, finché non raggiunge un giocatore che non può giocare una carta e deve prendere tutte le carte della mini-pila.

"Il DLC UNO Party! Mania sblocca nuove dimensioni di divertimento e creatività per un franchise che i fan amano da anni", ha dichiarato Erika Winterholler, Senior Director of Business Development & Licensing - Gaming and Apps. "Le novità al classico UNO™ innovano il gioco per un pubblico digital-first, portando un'entusiasmante e fresca rivisitazione del gioco tradizionale numero 1 al mondo".

Altre due edizioni saranno lanciate il 10 settembre: UNO™ Legacy Edition contiene il gioco classico completo, Party! Mania, FLIP! e i contenuti scaricabili del 50° anniversario. UNO™ Ultimate Edition contiene il gioco di carte e sei emozionanti contenuti scaricabili: Party! Mania, FLIP!, 50° Anniversario, Valhalla, The Call of Yara, Fenyx's Quest, carte a tema con Just Dance 2017, Rayman e altro ancora.

Il gioco UNO Party! Mania™ è ora disponibile per l'acquisto individuale su PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ e Windows PC in esclusiva sull'Ubisoft Store al prezzo di €4,99. Il DLC Party! Mania sarà giocabile anche su PlayStation®5 e Xbox Series X | S grazie alla retrocompatibilità.