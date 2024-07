Lidia Sobieska torna in TEKKEN 8 come DLC

TEKKEN 8 dà il benvenuto a Lidia Sobieska, il nuovo personaggio giocabile disponibile come contenuto scaricabile che va a espandere il roster a 34 combattenti. Anche nota come "Prima ministra guerriera" della Polonia, Lidia Sobieska continua la sua battaglia per la giustizia in TEKKEN 8. La sua audace linea politica e il suo rifiuto di piegarsi alle ingiustizie le hanno fatto guadagnare la fiducia di molte persone in tutto il mondo.

Per il trailer:

https://youtu.be/cvVIy1YefpE

Lidia Sobieska è il secondo personaggio DLC dopo Eddy Gorgo e andrà a espandere il roster del gioco a 34 combattenti. All'inizio di questa settimana, Bandai Namco ha annunciato anche il prossimo personaggio che sarà disponibile da questo autunno, svelando il DLC "The King of Iron Fist Resurrection", che riporterà Heihachi in una nuova espansione gratuita della modalità Storia, aggiungendolo al roster.

Per maggiori informazioni sui combattenti di TEKKEN 8, le loro storie e il loro ruolo nella saga di TEKKEN™, visita l'elenco dei combattenti ufficiale di TEKKEN 8.