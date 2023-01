Erano in mille domenica scorsa a Pavia i partecipanti al corteo per le vie della città, in memoria di Daniele Marchi, l’insegnante investito e ucciso in bicicletta mentre stava andando al lavoro. “Basta morti sulle strade”, questa la richiesta dei manifestanti, come si legge sul sito bikeitalia.it.

