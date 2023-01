BOOMSTER special edition di Teufel firmato Fabio Wibmer

UN SUONO SENZA LIMITI

TEUFEL PRESENTA UNA SPECIAL EDITION DEL ROBUSTO SPEAKER BLUETOOTH BOOMSTER IN COLLABORAZIONE CON FABIO WIBMER





Il famoso speaker Bluetooth BOOMSTER firmato Teufel è ora disponibile anche in un’edizione speciale e limitata, disegnata dal noto rider e influencer austriaco Fabio Wibmer. Appassionato di bici fin da piccolo, Fabio ha condiviso i suoi video su YouTube fin dall’adolescenza, diventando in poco tempo una star conosciuta in tutto il mondo, grazie ai suoi video mozzafiato, che mostrano le sue incredibili capacità alla guida e le sue audaci acrobazie.

La musica – in particolare quella rock e metal – ricopre un ruolo fondamentale per Fabio, perché lo ispira, lo motiva e lo rilassa. Il ritmo deve adattarsi alla situazione, prima e mentre pedala. Per questo motivo Fabio è sempre alla ricerca di un compagno tech di avventure, che possa accompagnarlo su sentieri e strade da conquistare. E il BOOMSTER di TEUFEL risponde perfettamente a questa esigenza. Un prodotto dal design unico, dal suono potente made in Berlin, resistente e non convenzionale.

“Il Boomster è da sempre il mio device preferito per la potenza e il design e per questo ho colto al volo l’occasione che mi è stata offerta da Teufel di personalizzarlo con il mio stile. Questo speaker Bluetooth portatile è il prodotto ideale grazie alla straordinaria autonomia, ai bassi precisi e a una risoluzione del suono ottimale”.

L’edizione limitata del BOOMSTER per Fabio Wibmer riesce ad esprimere perfettamente lo stile del biker grazie anche a disegni e scritte. Sulla parte superiore del device spiccano la scritta Wibmer e lo slogan «Bad Decisions Good Stories». “Questa frase significa per me non pensare troppo e ottenere il meglio da tutto. Per questo, la decisione migliore della mia vita è stata sicuramente quella di filmarmi sulla bike già dall’adolescenza” , racconta Fabio.

Elementi grafici insoliti, ispirati alla musica rock e metal, come l’elmo fiammeggiante e lo Ying & Yang stilizzato sul lato destro, decorano lo speaker Bluetooth firmato Fabio Wibmer.

La collaborazione tra Teufel e Fabio Wibmer rappresenta per l’azienda berlinese un’importante strategia di posizionamento. Così spiega Dennis Bahrke, Director of Product Marketing & Partnerships di Teufel: “Siamo lieti di collaborare con questo atleta da molti anni, perché si adatta perfettamente al brand per i valori e la sua natura non convenzionale che rappresenta”.

Il BOOMSTER di Fabio Wibmer in pillole:

Teufel e Fabio Wibmer insieme per un'edizione speciale dello speaker Bluetooth BOOMSTER

la Limited Edition è il risultato di anni di collaborazione tra l’azienda e Fabio Wibmer

La grafica sul BOOMSTER è ispirata al Metal & Rock

Lo slogan di Fabio "Bad Decisions Good Stories" decora la parte superiore dell'altoparlante Bluetooth

Custodia robusta con protezione contro i getti d'acqua certificata secondo lo standard IPX5, elevato comfort grazie al materiale antiscivolo e al peso equilibrato, ideale anche per tutte le attività all'aperto

Sistema stereo 2.1 chiuso con tecnologia Dynamore per un'ampia scena sonora, composto da 2 tweeter, 2 altoparlanti midrange e un subwoofer front-fire integrato al centro per un suono hi-fi potente e dettagliato

Disponibile ora nello shop online Teufel a €369,99 nelle varianti: Sand White e Night Black

Prezzo e disponibilità

Il BOOMSTER - Fabio Wibmer Limited Edition è ora disponibile nel web shop Teufel al prezzo di 369,99 euro nei colori Night Black e Sand White.

