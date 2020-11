Preparati all’azione! DevilMayCry 5 Special Edition arriva in digitale QUESTA SETTIMANA sulle console Next Gen, con Dante, Nero, V e Vergil come personaggi giocabili!

DMC5SE include anche la Turbo Mode, la Legendary Dark Knight Mode, 3D Audio, Ray Tracing, tempi di caricamento ridotti e frame rate fino a 120 fps.

L’edizione fisica di DMC5SE sarà disponibile dal 1° dicembre.