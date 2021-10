Teufel lancia il nuovo speaker BOOMSTER

Teufel BOOMSTER altoparlante bluetooth portatile musica streaming bluetooth wifi con radio

BOOMSTER di Teufel e` finalmente pronto per tornare a stupire:

la nuova generazione della radio-stereo mantiene l’iconico design, ma suona piu` forte, piu` a lungo e ancora meglio dei predecessori





Novembre e` alle porte e siamo tutti gia` pronti a scatenarci sulle note dei primi jingle invernali. Da oggi, le cene e le feste in casa di questa stagione avranno un nuovo ritmo: Teufel, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualita`, presenta la terza generazione di BOOMSTER, il sistema audio stereo Bluetooth DAB + / FM piu` popolare e iconico del brand. Grazie a nuovi aggiornamenti e a nuove feature, e` il compagno perfetto per ogni serata, in compagnia o in solitaria.

Nuove funzionalita` per il nuovo BOOMSTER

La radio-stereo Bluetooth BOOMSTER, presentata nella sua prima edizione alla fine del 2014, e` uno dei must-have di Teufel. La nuova versione riparte dall’imponente subwoofer, vero artefice del suo suono potente, preciso e in alta fedelta`, per la prima volta posizionato frontalmente, che riceve un'ulteriore amplificazione grazie a due membrane passive che armonizzano i bassi all’interno dello spettro sonoro. La novita` piu` importante e` pero` l’introduzione della tecnologia Dynamore by Teufel, brevettata a Berlino dal brand, che fornisce un palcoscenico acustico incredibilmente piu` ampio e avvolgente e offre le massime performance all'interno delle mura domestiche. Dotato di questo potente pacchetto audio, il nuovo BOOMSTER suona ancora meglio e, con una potenza RMS di 42 Watt, risulta essere anche piu` performante rispetto ai suoi predecessori.

Non chiamarlo speaker: un oggetto versatile e dall’elevata autonomia

Il nuovo BOOMSTER e` davvero instancabile: uno dei suoi punti di forza e` sicuramente la batteria agli ioni di litio ad alta capacita`, che permette una riproduzione fino a 18 ore. Grazie all’entrata USB-A, inoltre, e` anche un’efficiente powerbank, in grado all’occorrenza di ricaricare i dispositivi mobili (5V, 2A).

BOOMSTER e` il compagno perfetto in ogni occasione: la radio analogica e digitale lo rende un perfetto intrattenitore solista, mentre la funzione multipoint con Bluetooth 5 con apt-X® permette di accoppiare due smartphone contemporaneamente, in modo che i DJ possano alternarsi. Per la massima potenza sonora, lo speaker puo` inoltre essere collegato con un secondo BOOMSTER, dando vita a una perfetta coppia stereo. Infine, per rispondere all’esigenza dei consumatori di utilizzare BOOMSTER anche nei mesi piu` caldi dell’anno, la nuova versione, piu` robusta e certificata con lo standard IPX5, offre una protezione contro i getti d'acqua ed e` quindi l’ideale anche all’aperto.

Design ed ergonomia made in Berlin

BOOMSTER conserva l’aspetto elegante e sobrio dei predecessori, ma ne aumenta la versatilita`: il nuovo pannello di controllo gommato garantisce impermeabilita`, resistenza agli urti e un look and feel davvero unico, ma il dispositivo puo` anche essere comodamente gestito dal divano attraverso un telecomando gia` incluso. Anche la maniglia in alluminio e` stata ergonomicamente migliorata per un trasporto piu` smart e confortevole. Sul retro, invece, le membrane passive incorporate enfatizzano le prestazioni e fanno da contrappeso all’armoniosa silhouette dell'alloggiamento.

Prezzo e disponibilita`

Il nuovo BOOMSTER e` disponibile da subito al prezzo di 369,99 euro nei colori Sand White e Black sul webshop Teufel. Inoltre, fino a lunedi` 8 novembre e` disponibile uno sconto di 20€ per il suo acquisto.

Tutte le caratteristiche in sintesi:

Sistema stereo portatile a 3 vie con potenza di 42 watt (RMS) dotato di tecnologia Dynamore per un ampio palcoscenico sonoro, composto da 2 tweeter, 2 altoparlanti di fascia media e un subwoofer frontfire integrato centralmente per un suono hi-fi potente e dettagliato;

Acustica supportata da due nuove membrane passive per bassi per bassi stretti e precisi che si adattano armoniosamente al suono;

Ricezione radio tramite FM e DAB+ con tre stazioni preselezionate ciascuna e una classica antenna telescopica per una ricezione ottimale;

Tecnologia Dynamore by Teufel per un palcoscenico sonoro ancora piu` ampio;

Bluetooth 5.0 con apt-X, accoppiamento TWS con un secondo BOOMSTER e Multipoint per connessione simultanea con due smartphone;

Batteria con piu` di 18 ore di autonomia a volume medio;

Alloggiamento di alta qualita` e con protezione dai getti d'acqua grazie allo standard IPX5;

Display a LED posizionato dietro la griglia anteriore;

Uscita USB-A con funzione power bank (5V, 2A), AUX-in (3,5 mm);

Telecomando incluso.

