Metro Exodus: più velocità grazie al DLSS 2.0 di NVIDIA

Un driver Game Ready è stato appena rilasciato da NVIDIA perMetro Exodus PC Enhanced Edition, una nuova versione del gioco gratuita per tutti i giocatori in possesso della versione originale.Metro Exodus PC Enhanced Edition godrà di un aggiornamento grazie al DLSS 2.0 di NVIDIA e all’aggiunta di nuove funzionalità ray-tracing allo sparatutto in prima persona ambientato su una Terra post-apocalittica.

Il miglior Metro Exodus di sempre: Ray Tracing ottimizzato e aggiornato con il DLSS 2.0 di NVIDIA



Metro Exodus è stato uno dei titoli di punta per il ray-tracing in tempo reale grazie all’implementazione dell'allora nuova tecnologia per l'illuminazione globale che ha garantito al gioco effetti sbalorditivi, aumentando nettamente l'immersione nello sparatutto horror.

Lo sviluppatore 4A Games lancerà Metro Exodus PC Enhanced Edition il6 maggio, permettendo ai giocatori di sfruttare i nuovi effetti del ray-tracing insieme all’aggiornamento del DLSS 2.0 di NVIDIA che si traduce in prestazioni superiori e in migliore qualità dell'immagine.

Questi nuovi effetti del ray tracing, presenti in Metro Exodus PC Enhanced Edition, includono riflessi avanzati, illuminazione globale ottimizzata e l'introduzione dell'illuminazione emissiva ray-traced - precedentemente implementata esclusivamente nel DLC The Two Colonels.

Metro Exodus PC Enhanced Edition funziona esclusivamente su qualsiasi GPU in grado di supportare il ray-tracing ed è disponibile gratuitamente per tutti i possessori diMetro Exodus su Epic Games Store, Steam, GoG, Microsoft Store e come versione individuale.

Altre novità sugli aggiornamenti del driver Game Ready

Oltre a quanto sopra descritto, vi sono molte altre caratteristiche del nuovo driver Game Ready da non sottovalutare o trascurare:

Offre la migliore esperienza in Mass Effect Legendary Edition , in uscita il 14 maggio, e in Resident Evil Village , in uscita il 7 maggio;

, in uscita il 14 maggio, e in , in uscita il 7 maggio; Garantisce il supporto per 5 nuovi display compatibili G-SYNC, tra cui: AOC 24G2W1G8 e AG274US4R6B; Asus XG349C, Philips 279M1RV e Samsung LC27G50A;

Impostazioni ottimizzate per i giochi, tra cui Iron Conflict e Teamfight Manager.

