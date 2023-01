RIOT GAMES - enti No-Profit vincitori campagna beneficenza

Riot Games, sviluppatore e produttore di videogiochi innovativi come League of Legends e VALORANT, ha annunciato le organizzazioni no-profit vincitrici della campagna di votazione di beneficenza di fine anno.





A dicembre, Riot ha annunciato che avrebbe donato 6 milioni di dollari in beneficenza e che i giocatori avrebbero potuto votare per decidere come distribuire i fondi tra 83 diversi enti no-profit. L'organizzazione con più voti in ogni paese/regione ha ricevuto il 50% dei fondi stanziati per l'area in questione, mentre a ciascuno degli altri due enti candidati è stato devoluto il 25%. Riot ha garantito una donazione minima di 15.000$ a ciascuna no-profit che ha partecipato all'iniziativa. Dopo due settimane di votazione, oltre 775.000 giocatori si sono espressi per indicare quale organizzazione sostenere.

"Grazie ai nostri straordinari giocatori, abbiamo potuto fare la differenza per 83 enti no-profit in tutto il mondo", ha dichiarato Jimmy Hahn, Responsabile senior del Social Impact di Riot Games. "Il 2022 è stato un anno fantastico per il Social Impact Fund e, nel 2023, non vediamo l'ora di offrire ai giocatori altre opportunità per avere un impatto significativo e cambiare in meglio le loro comunità locali attraverso i nostri giochi."

Qui sotto, troverete l'elenco delle 83 organizzazioni no-profit che hanno partecipato, tra cui 3 enti italiani, con i nomi degli enti che hanno ricevuto più voti evidenziati in grassetto:









Italia

Fondazione Soleterre

Chayn Italia

L'abilità Associazione Onlus

Argentina

Fundación Integrar

Fundación TierraVida

Fondo de Mujeres del Sur

Australia

Rainforest Rescue

Foodbank Australia

Australian Literacy and Numeracy Foundation

Brasile

Vaga Lume

Instituto Revoar

Think Olga

Canada

Boys and Girls Clubs of Canada

New Relationship Trust

Good To Be Good

Cile

Cultiva

América Solidaria

Fundación Semilla

Colombia

SOLE Colombia

Asociación Cultural Femenina

Fundación Óyeme

Francia

Laurette Fugain

Solidarité Formation Médiation (SFM) Clichy

Safe Place

Germania

Tafel Deutschland e.V.

NABU

Gaming-Aid e.V.

Grecia

Sporos Regeneration Institute

Irida Women's Center

Lesvos Solidarity

India

Teach For India

Mann Deshi Foundation

The Opentree Foundation

Indonesia

Saya Suka Membaca

Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi

Planet Indonesia

Irlanda

Jigsaw

Teen-Turn

CoderDojo Foundation

Giappone

Academy Camp

Japan Institute for Social Innovation and Entrepreneurship

Civic Force

Malesia

The Borneo Project

Persatuan Harapan Mulia

Fugee: Liberty to Learn Berhad

Messico

Pronatura Noroeste A.C.

Pasitos Centro Psicopedagógico

Mano Vuelta A.C.

Nuova Zelanda

KidsCan

WAI Wanaka

RainbowYOUTH

Perù

Enseña Perú

Camino Verde

Asociación Grupo de Trabajo Redes

Filippine

Young Focus

Haligi ng Bata, Inc.

FundLife

Polonia

Szlachetna Paczka

Fundacja PODAJ DALEJ

Wonder Foundation

Corea del Sud

Korea Science Service

Korea Green Foundation

Korean Association for Safe Communities

Spagna

Apadrina la Ciencia

Aldeas Infantiles SOS de España

Fundación Querer

Regione di Taiwan

Bright Side Projects

Modern Women's Foundation

Taiwan Digital Talking Book Association

Tailandia

Siam-Care Foundation

Pratthanadee Foundation

Concordia Welfare and Education Foundation

Turchia

Türkiye Egitim Gönüllüleri Vakfi

Buldan Egitim ve Dayanisma Vakfi

Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi

Regno Unito

Drive Forward Foundation

PeaceJam

Rosa Fund

Stati Uniti

World Wildlife Fund

Take This

Raising a Reader

Vietnam

Kidspire Vietnam