Kingdom Rush è ora disponibile per Xbox

Giocatori Xbox, è ora di unirsi alla battaglia! Ironhide Game Studio è lieta di annunciare che Kingdom Rush, il pluripremiato gioco di strategia tower defense, è ora disponibile su Xbox One al prezzo di 9,99 €! Il primo titolo della saga di tower defense di Ironhide Game Studio, acclamato dai fan e in continua espansione, è stato apprezzato dai giocatori per oltre 10 anni, dimostrando che i classici non perdono mai la loro magia. Anche gli iconici sequel del franchise (Frontiers e Origins) faranno presto il loro debutto sulle console Xbox One.



I giocatori Xbox possono ora visitare ogni angolo del magico e fantastico regno di Linirea: un regno pieno di avventure divertenti e battaglie emozionanti. Kingdom Rush invita i giocatori a impostare il loro piano strategico sul campo di battaglia, mentre sviluppano le loro tattiche per difendere le loro terre dall'attacco di minacciose orde nemiche, guidate da un avido signore oscuro: Vez'nan.



Utilizzando un vasto arsenale di torri e incantesimi leggendari, i giocatori potranno comandare gli eroi più potenti e guidare il più grande esercito alla vittoria! Epici combattimenti nelle periferie dei castelli, nelle foreste, nelle montagne e nelle terre desolate aspettano voi, e studiando la giusta strategia la vittoria non potrà sfuggirvi. Fate piovere fuoco sui nemici, chiamate i rinforzi, comandate le truppe, reclutate i guerrieri elfici e affrontate mostri leggePrincipali caratteristiche:





13 potenti eroi per guidare le truppe alla vittoria

18 abilità delle torri per massimizzare la potenza del vostro esercito

Oltre 50 nemici unici, dai Goblin ai Demoni, ognuno con i propri attributi unici

Più di 60 achievement con easter egg da scoprire e sfide da superare

Modalità di gioco extra che spingeranno al limite la strategia dei giocatori

Intense battaglie contro i boss, le più grandi minacce del Regno, in un testa a testa con i vostri alleati.

Sin dalla sua prima release, Kingdom Rush ha ottenuto successi, riconoscimenti e premi in tutto il mondo, tra cui l'Editor's Choice di IGN, il Must Have di Slide to Play, l'Editor's Choice di 148Apps e il Pocket Gamer Gold Award, oltre a tanti altri. ndari in questa avventura per salvare il Regno dalle forze dell'oscurità!

