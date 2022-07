Sguainate le vostre spade e tenete la posizione! Ironhide Game Studio è lieto di annunciare che LEGENDS OF KINGDOM RUSH È ORA DISPONIBILE SU STEAM!

Intraprendete un viaggio epico nel mondo fantasy medievale di KINGDOM RUSH come mai prima d'ora! Un nemico colossale sta arrivando: per fermarlo, guidate i personaggi più potenti della saga di Kingdom Rush in un sistema di combattimento a turni in stile RPG molto coinvolgente, facile da imparare, ma difficile da padroneggiare.

Esplorate rovine, trovate tesori, risolvete enigmi e affrontate mostri formidabili mentre il vostro gruppo esplora ambientazioni casuali e nemici inaspettati nell'amato mondo fantasy di Kingdom Rush! Chi si unirà a voi nella vostra avventura? Un santo paladino? Un letale assassino? O forse un Ranger dotato di un occhio di falco. A VOI LA SCELTA!

Nemici terribili, scenari sorprendenti, arte straordinaria e molto altro ancora! Unitevi all'avventura su Steam ORA!

Per maggiori informazioni: legendsofkingdomrush.com. In occasione del lancio, unitevi agli sviluppatori di Ironhide Game Studio che giocheranno a Legends of Kingdom Rush inLIVE su Steam oggi a partire dalle 20:00 ora italiana.

Legends of Kingdom Rush è inoltre disponibile su Apple Arcade: http://apple.co/-KingdomRush

