Kingdom Rush Frontiers è ora disponibile per Xbox

Giocatori Xbox, preparatevi! Ironhide Game Studio è lieto di annunciare che Kingdom Rush Frontiers, il tower defense più diabolicamente coinvolgente del mondo, è ora disponibile su Xbox One al prezzo di 9,99 €. Inoltre, i possessori di Xbox Game Pass che hanno già acquistato l'originale Kingdom Rush su Xbox One riceveranno uno sconto del 20% per l'acquisto del sequel. Più grande e più cattivo che mai, Kingdom Rush Frontiers ripropone la giocabilità frenetica e affascinante che ha reso il titolo originale un successo pluripremiato.

I giocatori Xbox possono ora mettere alla prova le loro abilità di contro le frontiere selvagge! In Kingdom Rush Frontiers, i giocatori comandano le loro truppe in un'epica (dis)avventura, difendendo terre esotiche da draghi, piante mangia-uomini e orribili abitanti del mondo sotterraneo - il tutto con nuove torri, livelli, eroi e altre chicche per aiutare i giocatori a ridurre in poltiglia i loro nemici. Scegliete tra i potenti campioni e allenate le loro abilità. Fortificate la frontiera in epiche nuove lande: difendete la posizione nei deserti, nelle giungle e persino nel mondo sotterraneo in questo leggendario gioco di strategia!

Principali caratteristiche:

Oltre 18 abilità: Scatenate cavalieri della morte, nuvole di pestilenza o assassini che faranno a pezzi i vostri nemici.

8 potenziamenti speciali per le torri: Affettate, tagliuzzate e calpestate i nemici con le balestre della fortezza, i potenti templari, i negromanti e persino con le diaboliche macchine sismiche.

16 eroi leggendari: Scegliete tra i potenti campioni e allenate le loro abilità.

Oltre 40 nemici con abilità epiche e uniche: Combatti contro vermi del deserto, sciamani tribali, tribù nomadi e terrori sotterranei.

Oltre 80 obiettivi: I giocatori rimarranno incollati per ore alla ricerca degli Easter eggs e degli obiettivi epici.

3 modalità di difficoltà: CLASSICA, IRON ed EROICA

