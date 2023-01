GeForce Game Ready Driver - aggiornamenti

In arrivo importanti aggiornamenti DLSS di 'Marvel's Midnight Suns', 'HITMAN 3' e molto altro grazie al nuovo GeForce Game Ready Driver!

NVIDIA rilascia oggi un nuovo driver Game Ready per Marvel's Midnight Suns che ottimizza i sistemi GeForce per il supporto degli aggiornamentiDLSS 3 in arrivo in Marvel's Midnight Suns, HITMAN 3 e Deliver Us Mars. Il driver offre anche ottimizzazioni, disponibili pre-release, per delle nuove versioni di giochi in arrivo, comeDead Space e Forspoken, che includono il supporto per il DLSS!

Il 26 gennaio Marvel's Midnight Suns riceverà il supporto per il DLSS 3

Lanciato il mese scorso riscuotendo grande clamore e successo,Marvel's Midnight Suns per PC vantava già il supporto per il DLSS 2, riflessi e occlusione ambientale in ray-tracing. Il 26 gennaio, l’edizione per PC migliorerà ulteriormente con l'aggiunta delDLSS 3 di NVIDIA, che aumenterà le prestazioni per i giocatori dotati di GeForce RTX Serie 40.

In arrivo il supporto per il DLSS 3 per Hitman 3

Lo stesso giorno, HITMAN 3 diventerà HITMAN World of Assassination, una nuova versione che includerà anche l'accesso ai contenuti diHITMAN 1 e HITMAN 2 attraverso il sistema Access Pass dello sviluppatore IO Interactive. Gli attuali possessori diHITMAN 3 riceveranno un aggiornamento gratuito a HITMAN World of Assassination su tutte le piattaforme.

Verrà rilasciato, al contempo, un nuovo aggiornamento del gioco perHitman 3, che include il supporto per il DLSS 3: questo segue l'aggiunta del DLSS 2 e del ray tracing lo scorso maggio, e consente ai giocatori dotati di GeForce RTX Serie 40 di moltiplicare le loro prestazioni grazie all'IA.

Game Ready per i nuovi giochi, tutti migliorati grazie alla magia del DLSS

I driver Game Ready includono ottimizzazioni, miglioramenti e molto altro, per supportare le ultime release e gli aggiornamenti dei titoli più recenti. Attraverso il nostro nuovo driver, abbiamo ottenuto il supporto per diverse versioni di giochi molto attese, offrendo ai giocatori la migliore esperienza possibile quando giocano su schede grafiche GeForce RTX, desktop e laptop. Questo driver include ottimizzazioni per:

Dead Space , in arrivo il 27 gennaio con DLSS 2

, in arrivo il 27 gennaio con DLSS 2 Deliver Us Mars , in arrivo il 2 febbraio con DLSS 3, NVIDIA Reflex e ray tracing

, in arrivo il 2 febbraio con DLSS 3, NVIDIA Reflex e ray tracing Forspoken, in arrivo il 24 gennaio con DLSS 2

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

