Nuovi driver GeForce Game Ready
Oggi rilasciamo i nuovi driver GeForce Game Ready, progettati per ottimizzare ulteriormente la tua esperienza con Battlefield 6 e preparare il tuo sistema all’arrivo dell’aggiornamento Winter Offensive, disponibile dal 9 dicembre, che introduce nuovi contenuti e modalità. Scaricali e installali dalla scheda Driver di NVIDIA app o da GeForce.com.
Inoltre, aggiungiamo il supporto per i classici giochi PhysX più giocati, accelerati da GPU a 32 bit, sulle GPU GeForce RTX Serie 50. Le GeForce RTX 50 Series sono state lanciate all’inizio dell’anno, in parallelo con la graduale eliminazione del supporto a 32 bit per CUDA. Questo passaggio aveva fatto sì che gli effetti PhysX in diversi titoli più datati, ma ancora amatissimi, non venissero accelerati dalla GPU.
Con i nuovi driver, introduciamo ora un supporto su misura per i titoli PhysX più popolari tra i giocatori GeForce, garantendo prestazioni complete sulle GPU GeForce RTX Serie 50, in linea con il supporto disponibile sulle generazioni precedenti.
Ecco una panoramica dei giochi che i nostri nuovi driver ottimizzano:
- Battlefield 6: Winter Offensive: Battlefield 6 di EA rappresenta la massima esperienza di guerra totale, e il 9 dicembre riceverà l’aggiornamento Winter Offensive, che introduce una nuova mappa, una nuova modalità e una nuova arma. I giocatori verranno catapultati nelle strade ghiacciate di Brooklyn, con temperature sotto lo zero. Sfida il gelo cercando le zone di calore per evitare il calo di salute nell’evento a tempo limitato Ice Lock, affronta altre squadre nella variante Ice Lock Gauntlet e sblocca la nuova ice climbing axe per espandere il tuo arsenale. In Portal, i nuovi contenuti potranno essere integrati in mappe e modalità personalizzate, dando vita a esperienze sempre nuove. Battlefield 6 supporta DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA e NVIDIA Reflex, per offrire ai giocatori GeForce RTX le massime prestazioni. In 4K, con impostazioni Ultra, DLSS 4 con Multi Frame Generation e DLSS Super Resolution moltiplicano il frame rate sulle GPU GeForce RTX Serie 50 fino a 3,8 volte, permettendo un gameplay fino a 460 FPS su desktop e 310 FPS sulle GPU per laptop. Per ottenere le migliori prestazioni su ogni mappa e modalità, scarica e installa i nuovi driver GeForce Game Ready.
- Call of Duty: Black Ops 7: I nuovi driver sono vivamente consigliati anche ai giocatori di Call of Duty: Black Ops 7: include miglioramenti al DLSS Ray Reconstruction e ottimizzazioni dedicate, per un’esperienza di gioco ancora più fluida e reattiva.