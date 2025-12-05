Oggi rilasciamo i nuovi driver GeForce Game Ready, progettati per ottimizzare ulteriormente la tua esperienza con Battlefield 6 e preparare il tuo sistema all’arrivo dell’aggiornamento Winter Offensive, disponibile dal 9 dicembre, che introduce nuovi contenuti e modalità. Scaricali e installali dalla scheda Driver di NVIDIA app o da GeForce.com.

Inoltre, aggiungiamo il supporto per i classici giochi PhysX più giocati, accelerati da GPU a 32 bit, sulle GPU GeForce RTX Serie 50. Le GeForce RTX 50 Series sono state lanciate all’inizio dell’anno, in parallelo con la graduale eliminazione del supporto a 32 bit per CUDA. Questo passaggio aveva fatto sì che gli effetti PhysX in diversi titoli più datati, ma ancora amatissimi, non venissero accelerati dalla GPU.

Leggi anche DOOM: The Dark Ages: in arrivo i driver GeForce Game Ready

Con i nuovi driver, introduciamo ora un supporto su misura per i titoli PhysX più popolari tra i giocatori GeForce, garantendo prestazioni complete sulle GPU GeForce RTX Serie 50, in linea con il supporto disponibile sulle generazioni precedenti.

Ecco una panoramica dei giochi che i nostri nuovi driver ottimizzano: