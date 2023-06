SWORD ART ONLINE Last Recollection - gameplay trailer

Ecco il primo gameplay trailer di SWORD ART ONLINE Last Recollection . Dalla personalizzazione del personaggio all’esplorazione, dall’inventario alle abilità, scopri come Kirito e i suoi amici sopravvivranno al Dark Territory e sconfiggeranno Vecta, la Dea dell’Oscurità, per salvare l’Underworld.



In combattimento, un’ampia gamma di tipologie di armi permetterà di variare e personalizzare le abilità di ogni personaggio per adeguarsi al proprio stile di gioco e aiutare a diventare imbattibile.



Usa skill e arti in azione nel corso di intensi combattimenti e avanza nei territori in cui la luce di Solus non brilla mai.



Cambia personaggio durante la battaglia e usa il Command Mode per dare ordini ai membri, facendogli attivare le abilità o attaccare al momento giusto.







Per il nuovo trailer:

SWORD ART ONLINE Last Recollection sarà disponibile dal 6 ottobre 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

