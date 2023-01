CHEF LIFE - SIMULAZIONE DI CUCINA IN COLLABORAZIONE GUIDA MICHELIN

NACON e lo studio Cyanide sono lieti di presentare la loro collaborazione con la Guida MICHELIN in un nuovo trailer di Chef Life: A Restaurant Simulator, in occasione dell'apertura dei pre-ordini. Il gioco permette di immergersi nella vita di un proprietario di ristorante e di ambire all’ottenimento dei premi culinari della Guida MICHELIN eccellendo in cucina, qualità degli ingredienti e soddisfacimento quotidiano dei clienti. Il gioco sarà disponibile il 23 febbraio per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Scoprite il nuovo trailer del gioco qui

In palio tre premi ufficiali della Guida MICHELIN

In Chef Life, il giocatore deve garantire la qualità degli ingredienti e dei piatti serviti e la buona gestione del servizio, amministrando al contempo le proprie finanze per far prosperare il ristorante.

Per essere selezionato dalla Guida MICHELIN e ottenere uno dei suoi famosi premi di cucina, deve tenere conto di diversi criteri che saranno valutati da un ispettore anonimo, proprio come nella vita reale.

La selezione da parte della Guida MICHELIN è il primo passo verso la Stella e il Bib Gourmand: per ottenerla, il giocatore deve presentare una cucina di alta qualità, raggiungere un certo livello nel gioco e, soprattutto, garantire la qualità dei suoi piatti durante il servizio in modo che i clienti siano soddisfatti.

Può inoltre decidere in quale tipo di ristorante lavorare: un ristorante bistrot o un ristorante gastronomico.

Il premio ufficiale Bib Gourmand viene assegnato a chi sceglie di creare un ristorante a prezzi accessibili, pur garantendo un'alta qualità del cibo, proprio come nella vita reale. Anche la costanza della clientela è un criterio fondamentale per aggiudicarsi il premio.

Il giocatore può scegliere di puntare poi all'iconica Stella della Guida MICHELIN e diventare così un ristorante stellato. A tal fine, l'eccellenza della cucina del giocatore viene giudicata in base a diversi criteri, basati sugli stessi elementi di valutazione che costituiscono la famosa metodologia degli ispettori anonimi della Guida: la scelta dei prodotti, la padronanza delle tecniche culinarie, l'armonia dei sapori, l'espressione della personalità dello chef nel piatto e la coerenza della qualità dell'esperienza offerta.

Un sistema di ricompense realistico

I premi della Guida MICHELIN sono un evento annuale molto atteso dai ristoratori francesi e internazionali. Per rimanere il più possibile vicino alla realtà, Chef Life offre ai giocatori l'opportunità di ricevere una divisa ufficiale e una targa associata per ogni premio vinto. È un'opportunità di distinguersi ancora di più grazie all'eccellenza del locale e alla personalità della cucina.

Chef Life: A Restaurant Simulator sarà disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 23 febbraio 2023.

Altre News per: cheflifesimulazionecucinacollaborazioneguidamichelin