NACON ANNUNCIA LA SIMULAZIONE GARDEN LIFE

NACON e stillalive studios sono lieti di annunciare lo sviluppo di Garden Life, un gioco di simulazione di giardinaggio in cui i giocatori possono piantare, coltivare, decorare e gestire la propria oasi verde in un ambiente pittoresco e bellissimo.

Create e curate il giardino dei vostri sogni in questa esperienza videoludica unica in cui la vostra creatività non conosce limiti.

Questo gioco rilassante, impreziosito da uno stile visivo caldo e da un gameplay realistico, vi permette di dare vita al vostro giardino coltivando fiori, arbusti, frutta e verdura reali. Grazie alla generazione procedurale e alla tecnologia avanzata di simulazione della crescita, non esistono due piante uguali, proprio come nel mondo reale. Sorvegliate il vostro giardino per farlo prosperare, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, date alle vostre piante la cura di cui hanno bisogno e incontrate persone della vostra comunità.

"Gioco e giardinaggio: abbiamo sempre sognato di unire questi due hobby per creare un'esperienza rilassante e sorprendente. Volevamo condividere la nostra passione ed esperienza di giardinaggio attraverso Garden Life e offrire ai giocatori l'opportunità di creare il giardino che dei propri sogni, aggiungendo uno stile artistico e unico che evoca meraviglia e mette in risalto la bellezza della natura", afferma Kay Luthor, titolare del diploma HDF, vincitrice del Chelsea UK Young Florist of the Year Award (2016) e produttrice di Garden Life presso gli studi stillalive.

