NBA 2K23 Stagione 4: a partire dal 13 Gennaio

2K rivela oggi che la Stagione 4 di NBA 2K23, con nuovi contenuti per MyCAREER, MyTEAM e The W, sarà disponibile a partire dal prossimo 13 Gennaio. La Stagione 4 include anche 10 nuovi brani di artisti Soulection che saranno presenti nella colonna sonora e nel Club 2K.

Nella Stagione 4 di NBA 2K23, l’All-Star Zach LaVine dei Chicago Bulls prende il volo verso il nuovo anno con destinazione fissata per l'NBA All-Star Game, che si terrà il 19 Febbraio. Questa stagione offrirà ricompense e contenuti da All-Star nella Città (PlayStation 5 - Xbox Series X|S) e su The G.O.A.T. Boat (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC). Altri aggiornamenti includono:

? MyCAREER Le aggiunte includono più swag e nuovi contenuti che i giocatori possono sbloccare man mano che salgono la scala delle ricompense, tra cui un drone telecomandato con abilità di curvatura che i giocatori possono guadagnare raggiungendo il livello 40.

? MyTEAM celebra il Capodanno lunare con eventi multipli di due settimane in questa Stagione che combinano Agende, Sfide e Codici Armadietto per una carta giocatore Galaxy Opal completando la sua collezione. Inoltre, Zach LaVine, due volte All-Star, è al centro della scena come ricompensa di livello 40 e partecipa alla nuova Signature Challenge insieme alla sua squadra, i Bulls.

? The W* Le aggiunte includono nuove ricompense che vanno dalle carte logo e dalle skin 2KBreakthrough ai pacchetti di abbigliamento e altro ancora. NBA 2K23 continua a mettere in mostra le più grandi star del gioco con il lancio delle 60 maglie delle giocatrici WNBA in arrivo nella Città e la G.O.A.T Boat in MyCAREER. La Stagione 4 porta in campo: Erica Wheeler, Nneka Ogwumike, Tiffany Mitchell e Kelsey Mitchell.

? 2K Beats questa Stagione porta un'anima eclettica, gemme dimenticate e suoni senza tempo, mentre Soulection prende il sopravvento con 10 nuove canzoni del suo roster di musicisti che debuttano esclusivamente nel gioco, insieme ad altri capi di abbigliamento Soulection Supply per celebrare il loro 12° anniversario. La “NBA 2K Producer Series“ aggiunge anche le basi dei famosi produttori Bizness Boi e Big Duke, permettendo ai giocatori di registrarci sopra i propri versi mentre giocano e di condividerli sui social media usando #NBA2KProducerSeries.

Per maggiori informazioni su NBA 2K23 e la Stagione 4, consultate il Courtside Report. NBA 2K23 è disponibile per: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Sviluppato da Visual Concepts, NBA 2K23 dispone di classificazione PEGI 3.

