NBA 2K23 Stagione 7: realizza il tuo potenziale a partire dal 19 maggio

Josh Giddey domina la scena con i nuovi: 2K Beats, Carte Invincibili MyTEAM, brand di abbigliamento, premi e molto altro ancora.

La colonna sonora della Stagione 7 è stata selezionata dall'artista nominato ai Grammy Blxst e include il nuovo singolo esclusivo di Jay Millian della Red Bull Records/EVGLE.

Oggi 2K ha rivelato che la Stagione 7 di NBA 2K23 arriverà su MyCAREER, MyTEAM e The W venerdì 19 maggio con nuovi contenuti e ricompense. La Stagione 7 presenta anche la musica curata dall'artista nominato ai Grammy Blxst e dalla sua etichetta EVGLE, oltre al debutto esclusivo di un nuovo brano dell'artista emergente Jay Millian.

In NBA 2K23 Stagione 7, i giocatori potranno realizzare il loro potenziale con la stella nascente degli Oklahoma City Thunder Josh Giddey.





Giddey è quasi riuscito a portare i Thunder ai playoff in una stagione in cui pochi si aspettavano il successo che hanno ottenuto, e vuole continuare a dominare nella Stagione 7 come protagonista. Altri aggiornamenti sono:

• Le aggiunte in MyCAREER includono nuovi brand di abbigliamento e ricompense da sbloccare per i giocatori, tra cui una Mascotte di Affiliazione di livello 30, una Tuta da Gara NASA di livello 37, un Badge Point di livello 39 e una Mascotte NBA di livello 40. I giocatori possono prepararsi al lancio di LEGO 2K Drive con la ricompensa di livello 1 del LEGO Drive Bundle e vari capi di abbigliamento. Durante le Finali Conference e NBA, i giocatori potranno assistere agli eventi speciali che si svolgeranno nella Città per guadagnare 2XP per tutte le partite giocate indossando l'abbigliamento NBA, permettendo così agli stessi giocatori di scalare la classifica ricompense e rappresentare la propria squadra preferita.

• MyTEAM conterrà un Galaxy Opal Josh Giddey come ricompensa di livello 1 e l'Invincibile Zion Williamson come ricompensa di livello 40. Tracy McGrady è stata la prima Carta Invincibile a essere introdotta in NBA 2K23 e si prevede che ne arriveranno altre nella Stagione 7. Le Carte dei Playoff presenteranno nuove mosse basate su prestazioni reali.

• The W presenta nuovi contenuti e ricompense per l'inizio della stagione regolare WNBA, tra cui una maglia di Kelsey Mitchell, una maglia di Sue Bird, una Carta Allenatore Lisa Leslie, magliette e altro ancora.

• 2K Beats include nuovi brani di alcuni degli artisti più amati da 2K, selezionati appositamente per 2K Beats. Tra gli artisti presenti nominiamo Action Bronson, Jay Park e Larry June. Questa stagione presenta anche una colonna sonora curata da Blxst, leader nel settore hip-hop e dalla sua etichetta EVGLE, tra cui il nuovo singolo "Baby" dell'artista emergente Jay Millian. Per 72 ore, "Baby" sarà presente in esclusiva in NBA 2K23 prima di arrivare su Spotify e Apple Music. Ascolta la Colonna Sonora ufficiale di NBA 2K23 qui.





"Sono entusiasta dell'inserimento di EVGLE nella colonna sonora di NBA 2K23 semplicemente perché è un sogno che si realizza", ha dichiarato Blxst, fondatore dell'etichetta discografica EVGLE. "Posso parlare a nome della maggior parte di noi dicendo che siamo cresciuti giocando a questo gioco. Quindi, farne parte è incredibile ed è pazzesco come la musica riesca a colmare le distanze. Queste canzoni sono state scelte da me e dal team EVGLE perché è questo che ci piace ascoltare e che ci ispira quotidianamente. Mi piace considerarmi un creatore di tendenze e ogni artista di questa playlist è un ingrediente diverso della colonna sonora".

NBA 2K23 è attualmente disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC.

