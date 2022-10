NBA 2K23 - Stagione 2

L'NBA pullula di guardie dal tiro preciso in tutto il Paese, ma si parla di una leggenda che cavalca l'Ovest. Nel caldo soffocante di Phoenix, un eroe esperto di nome Devin Booker è dotato di un arsenale di abilità, tra cui un tiro in sospensione immarcabile e un pacchetto di mosse sfuggenti. Per la Stagione 2 di NBA 2K23, seguite le tracce di Booker e vi condurrà a una serie di ricompense. Decidete chi è amico o nemico e dimostrate di essere in lizza per il titolo di miglior tiratore della lega.

Questa stagione si preannuncia come il selvaggio West, con Phoenix Suns, Dallas Mavericks e altri che sperano di trovare l'oro sollevando il Larry O'Brien Trophy. I Golden State Warriors hanno un bersaglio sulla schiena dopo essersi affermati come i migliori dell'Ovest nella scorsa stagione: qualcuno li ostacolerà? Raduna la tua squadra e sali in sella per l'inizio della stagione regolare NBA 2022-2023 con NBA 2K23.

MyCAREER

Nel selvaggio West, chiunque può farsi un nome; lo stesso vale per la città e la G.O.A.T. Boat. Sia che si giochi su una console di nuova generazione che su una di quella attuale, MyCAREER offre una fonte di opportunità, dove è possibile sfidare in campo giocatori di tutto il mondo e guadagnare notorietà come hooper d'élite. La Stagione 2 è decorata con campi e immagini a tema del selvaggio West, che preparano il terreno di gioco a sparatorie ad alto punteggio. Sfida la concorrenza e guadagna XP da riscattare per ottenere nuovissimi premi, tra cui nuovi misuratori di tiri, un costume da scheletro e un costume da Jabbawockeez livello 40. È

il momento di prepararsi per la stagione regolare dell'NBA e per la stagione delle meraviglie in NBA 2K23.

Il selvaggio West fa da sfondo alla Stagione 2, ma anche voi vivrete la vostra parte di delizie e spaventi di Halloween. Durante il mese di ottobre, ospiteremo alcuni eventi spettacolari per farvi entrare nello spirito di Halloween. La Lunga Notte ritorna, gettando un'ombra serale sulla città e sulla G.O.A.T. Boat per 24 ore. Scendete in campo con il favore delle tenebre e illuminate i vostri difensori con una serie di tiri da tre punti. Prendete la vostra federa e indossate il vostro vestito migliore per una notte di Dolcetto o Scherzetto, visitate inoltre luoghi selezionati per ottenere ricompense festose.

Ormai non è più un segreto che il pluripremiato artista J. Cole sia presente in 2K23 e che abbellirà la copertina di NBA 2K23: DREAMER Edition, ma abbiamo altri dettagli che siamo entusiasti di condividere. La Stagione 2 aggiungerà altri marchi di abbigliamento alla collezione, in particolare il marchio Dreamville di J. Cole. Tutti i capi di abbigliamento Dreamville, che vanno dalle felpe con cappuccio alle t-shirt e ai pantaloni, saranno disponibili presso gli SWAG e i pop-up store della City e della G.O.A.T. Boat. Il rapper e appassionato di hopping ha lasciato la sua impronta sulla storia, sulla copertina e sulla colonna sonora selezionata a mano di 2K23. J. Cole ha curato con cura un elenco di 20 brani da ascoltare per tutta la Stagione, di cui potete trovare maggiori informazioni qui sotto.

MyTEAM

La stagione NBA è iniziata e MyTEAM è pronta a scendere in campo nella Stagione 2. Nuove ricompense, eventi, momenti e le prime carte Dark Matter faranno il loro ingresso in MyTEAM in questa stagione. Scopriamo tutti i dettagli.

La ricompensa per il livello 40 della Stagione 2 è il nostro giocatore di punta, Devin Booker! La guardia dei Suns e atleta di copertina di NBA 2K23 sarà disponibile come Diamante Rosa per coloro che guadagneranno gli XP per raggiungere il Livello 40 entro le prossime sei settimane. Chi ha provato il suo pre-ordine Zaffiro o la sua carta Serie 1 Rubino conosce il potenziale che le carte giocatore di Booker hanno sui campi di MyTEAM, e questa ricompensa di Livello 40 mette in mostra il suo tiro, il suo punteggio e la sua capacità di giocare a tutto tondo per guidare la tua migliore formazione!





Inizia il tuo viaggio con la ricompensa di livello 1, il Free Agent Nikola Jokic! Fresco di due stagioni da MVP, questo Free Agent consente a tutti di provare la grandezza di Jokic in MyTEAM e di iniziare a guadagnare XP. Inoltre, potrete aggiungere Tre Jones di colore smeraldo, Bogdan Bogdanovic di colore zaffiro e Mychal Thompson di colore rubino mentre raggiungete il livello 40. Ognuna di queste ricompense ha Agende esclusive per guadagnare più XP, oltre a nuove Sfide Spotlight per migliorare la tua MyTEAM.

Al livello 32, tutti possono guadagnare una versione non vendibile della carta Ametista Zion Williamson della Stagione 1 di Intensity! Il ritorno di Zion in campo ci ha ispirato non solo ad aggiungere la sua Ametista alle ricompense di livello della Stagione 2, ma questa carta avrà anche un nuovo Dinamico Duo con il Season Reward Emerald Tre Jones. Questo duo guadagnabile dai tempi del college di Tre e Zion riporterà alla memoria i ricordi del 2019 e li eleverà entrambi con attributi, distintivi e valutazioni complessive potenziate!

