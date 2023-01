Turtle Beach | Arriva la Magma Mini

Arriva la Magma Mini, nuova Tastiera Gaming in formato 60% di ROCCAT

ILLUMINATEVI CON LA STRAORDINARIA VIVACITÀ DI ROCCAT MAGMA MINI - NUOVA TASTIERA A MEMBRANA RGB FORMATO 60%



L'amata Magma di ROCCAT assume una nuova forma con il formato mini

Con cinque zone luminose RGB programmabili, switch a membrana,

programmabilità EasyShift[+] e resistenza all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP33.







ROCCAT ha presentato oggi l'ultima novità della sua linea di tastiere da gaming: la Magma Mini 60% Gaming Keyboard. L'ingombro compatto di Magma Mini è pari al 60% delle dimensioni di una tastiera full-size, perfetta per i giocatori PC che hanno bisogno di più spazio per i movimenti del mouse, e la sua piastra superiore completamente illuminata è dotata di cinque zone programmabili che mostrano la straordinaria illuminazione AIMO RGB di ROCCAT. Magma Mini è dotata di switch a membrana con un punto di attivazione intermedio, funzionalità ampliate dei tasti con la tecnologia EasyShift[+]™ di ROCCAT e la più recente resistenza all'acqua e alla polvere con grado IP33. Il prezzo di 49,99 € rende Magma Mini una tastiera ideale per i giocatori PC che cercano bellezza e funzionalità in un formato mini. Pre-ordine ora disponibile!





"Magma Mini è la mini-tastiera PC che si distingue perché unisce il popolare formato 60% alle prestazioni e all'illuminazione RGB per cui ROCCAT è conosciuta", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. "Magma Mini offre anche una protezione durevole con classificazione IP33 contro polvere, particelle e liquidi, e la sua fascia di prezzo la rende una scelta facile per i giocatori PC che vogliono aggiungere l'illuminazione RGB al loro desktop".

La tastiera da gaming Magma Mini 60% di ROCCAT è dotata di una piastra superiore traslucida con cinque zone RGB programmabili e 10 LED posteriori. Grazie all'illuminazione AIMO di ROCCAT, i giocatori possono godere di un'esperienza vivida e coinvolgente con 16,8 milioni di opzioni di colore RGB. I giocatori possono inoltre sincronizzare Magma Mini con altri prodotti abilitati AIMO di ROCCAT, tra cui il mouse Burst Pro e le cuffie Elo 7.1 Air o USB, per creare una postazione gaming di livello superiore.

Magma Mini è inoltre dotata di tasti a membrana silenziosi e reattivi, con un punto di attuazione rapido e intermedio per una pressione dei tasti estremamente soddisfacente. L'avanzata tecnologia anti-ghosting garantisce che i giocatori possano premere fino a 20 tasti contemporaneamente nel vivo della battaglia e che tutti vengano registrati come previsto, garantendo il controllo della situazione. Magma Mini è inoltre dotata dell'acclamata tecnologia Easy-Shift[+] di ROCCAT, che consente ai giocatori di assegnare una funzione secondaria ai tasti più utilizzati, ampliando le capacità di ogni click. Il cavo di alimentazione di Magma Mini si collega al lato sinistro della tastiera, perfetto per i giocatori che giocano con la tastiera inclinata e per nonintralciare i movimenti del mouse.

Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti PC di ROCCAT, visitate ROCCAT.com

