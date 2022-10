Turtle Beach - Arriva l'Atom Controller

L'esclusivo e versatile design modulare del controller Atom e la connessione Bluetooth a bassa latenza lo rendono perfetto da portare in valigia per un'esperienza di gioco mobile senza limiti.



Turtle Beach annuncia oggi il Turtle Beach Atom Controller, ultima aggiunta al portfolio di prodotti pensati per il mobile gaming dell’azienda, che include il Recon Cloud Hybrid Controller, il Recon Controller, e il REACT-R Controller. L’Atom Controller è appositamente progettato per il mobile gaming, è facilmente trasportabile e impacchettabile, con un design unico che si collega magneticamente per essere inserito in una tasca e si divide in due moduli separati quando è il momento di giocare. Il versatile design modulare e i morsetti per smartphone regolabili e caricati a molla di Atom si adattano a quasi tutti gli smartphone Android 8.0+ presenti sul mercato, senza bisogno di rimuovere eventuali cover del telefono. I due moduli Atom utilizzano il collegamento wireless proprietario di Turtle Beach a 2,4 GHz per rimanere connessi l'uno all'altro durante il gioco, mentre il Bluetooth® a bassa latenza garantisce una connessione affidabile e priva di lag con gli smartphone Android durante il cloud gaming su Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora.L’esclusivo Atom Controller progettato per Xbox sarà disponibile Black and Yellow e dispone del tasto Xbox Guide oltre a un mese di abbonamento gratuito all’Xbox Game Pass. L’Atom Controller sarà inoltre disponibile in Black and Teal e in Red. Tutte e tre le versioni arriveranno sul mercato il 14 novembre 2022, mentre sono già disponibili per il pre-order su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 99,99 €.“Il gioco mobile sta diventando sempre più parte della vita di tutti i giorni e il nostro controller Atom rende più facile per i giocatori essere in movimento senza sacrificare controlli di qualità", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. "L'accoglienza dei nostri controller per console, PC e ora anche per dispositivi mobili è stata molto positiva. L'espansione del nostro portfolio per raggiungere i giocatori mobile è un'altra testimonianza dell'impegno di Turtle Beach a far crescere la nostra quota nel mercato generale dei controller. Atom è l'ultimo della nostra linea di controller lanciati quest'anno, ma ne arriveranno altri ancora".L'Atom Controller è dotato di comandi in stile console, che offrono una sensazione di familiarità ai giocatori mobili, e la forma ergonomica dell'impugnatura mantiene le mani in una posizione rilassante e comode per molte ore. L'affidabile batteria da 20 ore richiede solo 2,5 ore per essere ricaricata al 100%, mentre l'app companion di Atom Controller consente ai giocatori di configurare ulteriori funzioni e di cercare nuovi giochi.

Xbox Game Pass Ultimate Incluso*: Include un mese di abbonamento gratuito a Xbox Game Pass Ultimate, dando ai giocatori l’opportunità di accedere ad un’incredibile libreria di titoli perfetti per Atom Controller.

Compatto & Confortevole: Si collega magneticamente in una forma compatta e comoda da tenere in tasca o nella borsa da trasporto inclusa. Inoltre, la forma ergonomica dell'impugnatura e i comandi in stile console offrono un'esperienza di gioco familiare anche in mobilità.

Connettività a bassa latenza: Si collega senza lag ai telefoni Android 8.0+ tramite Bluetooth a bassa latenza, mentre i due moduli indipendenti si connettono l'uno all'altro utilizzando il collegamento wireless a 2,4 GHz proprietario di Turtle Beach.

Progettato per il Cloud Gaming: Portate l'esperienza della console anche in viaggio e giocate ai giochi mobile più noti sul cloud utilizzando Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora.

Controlli di livello console: Dotato di stick per il pollice a grandezza naturale, D-Pad, bumper, grilletti e pulsanti ABXY, oltre a pulsanti di visualizzazione e menu per controlli precisi e reattivi su qualsiasi titolo cloud streaming. La versione progettata per Xbox è dotata anche di un pulsante Xbox Guide.

Morsetti per il telefono regolabili: L'ingegnoso design modulare del controller è dotato di morsetti integrati per il telefono con una gamma di profondità compresa tra 67 e 92 mm, che si adattano perfettamente a smartphone Android di qualsiasi dimensione anche se dotati di cover o custodia.

Giocate di più, ricaricate di meno: Ogni modulo del controller è alimentato dalla propria batteria, che garantisce un'autonomia totale di 20 ore con una singola carica. La ricarica avviene in sole 2,5 ore con il cavo USB-C in dotazione.

Design ergonomico: La forma ergonomica e i comandi "console-style" consentono di tenere le mani a proprio agio durante lunghe sessioni di gioco.

Atom Companion App: Scaricate dal Play Store l'app companion di Atom Controller, di prossima uscita, per configurare ulteriori funzioni, scoprire nuovi giochi e aggiornare il firmware.

*L’abbonamento gratuito di un mese a Xbox Game Pass Ultimate è disponibile esclusivamente con l’Atom Controller progettato per Xbox Black and Yellow.

Altre News per: turtlebeacharrivaatomcontroller