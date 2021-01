Turtle Beach annuncia la partership con Oakley

Turtle Beach (Nasdaq: HEAR), leader negli accessori da gaming, annuncia oggi una nuova partnership con Oakley , leader nelle attrezzature sportive e nelle innovazioni nel campo dell’ottica. Come marchio legato alla competizione, Oakley continua ad espandere la sua linea di occhiali sviluppati per i gamer alla ricerca delle migliori prestazioni. La nuova partnership unisce l'esperienza di Turtle Beach nella creazione di cuffie da gaming di alta qualità e totalmente glasses-friendly, con la ricerca di Oakley per raggiungere sempre prestazioni migliori, il tutto concentrato in una collezione progettata per aiutare i giocatori a vedere meglio, sentire meglio e trionfare sui loro avversari.La partnership viene celebrata dal lancio della Oakley x Turtle Beach Collection , caratterizzata dalla tecnologia Prizm™ Gaming Lens di Oakley, che offre prestazioni di livello superiore per il gaming, riducendo al minimo l'affaticamento degli occhi. Il risultato è una collezione che fornisce benefici per la vista mentre si adatta perfettamente alle diffusissime cuffie da gaming di Turtle Beach, dotate di tecnologia brevettata ProSpecs totalmente glasses-friendly per un comfort senza pari.

"Turtle Beach e Oakley hanno collaborato dietro le quinte per diversi anni per portare sul mercato i migliori occhiali da gaming, sfruttando l'esperienza di Turtle Beach nel gaming e negli esports per aiutarci a sviluppare un prodotto che dia un vantaggio competitivo ai giocatori di tutti i livelli di abilità", ha detto Ryan Dell, SVP of Global Marketing di Turtle Beach. "Con gli innovativi occhiali da gaming di Oakley e la qualità del nostro audio da gioco ad alte prestazioni, continuiamo a cercare modi per far progredire il comfort e l'esperienza di gioco in generale. Stiamo anche esplorando altre aree in cui Turtle Beach e Oakley potrebbero essere in grado di fare di più insieme per migliorare ulteriormente, compresa la collaborazione sulle tecnologie dei materiali, il design del prodotto, il merch, l'abbigliamento e altro ancora".La collezione iniziale Oakley x Turtle Beach comprende due prodotti. In primo luogo, le montature Metalink RX, che sono disponibili in una colorazione nera e grigia e presentano il logo iconico di Turtle Beach sull'asta. Le montature Metalink RX sono dotate di aste compatibili con le cuffie per garantire che rimangano al loro posto anche nelle sessioni di gioco più intense, e sono dotate di una microbag personalizzata con il logo Turtle Beach. I giocatori che portano gli occhiali possono acquistare le montature su Oakley.com , e Oakley creerà lenti Prizm™ Gaming personalizzate in base alle loro esigenze."Mentre Oakley si muove sempre più verso il gaming, la partnership con Turtle Beach è una scelta naturale in quanto entrambi i marchi sono leader e innovatori in due aree chiave delle prestazioni di gioco: la vista e il suono", ha dichiarato Caio Amato, Oakley Global Marketing Director. "Ora abbiamo sfruttato lo slancio acquisito dopo il rilascio della Prizm™ Gaming Lens Technology, la nostra prima soluzione ottica sviluppata specificamente per il gaming, per combinare i benefici incentrati sulle prestazioni che ci si aspetta di trovare in un paio di montature Oakley, il tutto con un design perfettamente compatibile con le cuffie. I prodotti risultanti colmano il divario tra il gioco fisico e quello digitale e preparano i giocatori alla vittoria in tutti gli ambiti".Per celebrare ulteriormente la nuova partnership, Oakley e Turtle Beach hanno anche progettato un set in edizione limitata di occhiali da sole Frogskins Lite. La più recente evoluzione degli occhiali Oakley più iconici, i Frogskins Lite sono caratterizzati da una combinazione di colori Turtle Beach, più le lenti Oakley Prizm™ Ruby Iridium e il logo Oakley con sfumature arcobaleno, oltre al logo Turtle Beach sull'asta. Gli occhiali da sole sono inoltre dotati di una microbag personalizzata con logo Turtle Beach.L'edizione limitata della collezione Oakley x Turtle Beach è disponibile per l'acquisto da oggi online, sia presso Oakley che Turtle Beach. Per ulteriori informazioni sugli ultimi prodotti e accessori Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com e assicurati di seguire Turtle Beach su Facebook Instagram . Per ulteriori informazioni sulla collaborazione Oakley x Turtle Beach, visita Oakley.com

