ANNUNCIATE LE NOMINATION PER LA SQUADRA DELL'ANNO DI FIFA 23

EA SPORTS ANNUNCIA LE NOMINATION PER LA SQUADRA DELL'ANNO DI FIFA 23, CELEBRANDO I MIGLIORI GIOCATORI DEL 2022

Tra i candidati alla Squadra dell'anno figurano 100 tra i più fenomenali giocatori del 2022

EA SPORTS ha pubblicato l'elenco ufficiale dei candidati per l'ambita Squadra dell'anno (TOTY). La lista comprende i migliori giocatori di tutto il mondo e i fan potranno dire la loro su chi merita un posto nel prestigioso TOTY XI.

La rosa comprende una varietà di giocatori di tutte le squadre, tra cui nomi noti come i vincitori del Pallone d'oro Luka Modric, Karim Benzema e Lionel Messi, ma anche giovani stelle come Jude Bellingham, Bukayo Saka e Aurelien Tchouameni. Anche i giocatori che sono emersi come stelle per il loro Paese nella Coppa del Mondo 2022 sono stati inseriti nella lista, tra questi il portiere marocchino Yassine Bounou e il centrocampista Sofyan Amrabat.

I fan possono avere maggiori informazioni su TOTY qui - https://www.ea.com/toty

Le votazioni iniziano il 10 gennaio alle 17:00 CET e si chiudono martedì 17 gennaio alle 8:59 CET, quindi prendetevi il tempo per valutare chi ritenete meritevole di far parte della rosa finale del TOTY, che sarà svelata giovedì 19 gennaio.

FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.

