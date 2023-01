EA SPORTS ANNUNCIA LA SQUADRA DELL'ANNO DI FIFA 23

Con oltre 10 milioni di voti da tutto il mondo, sono 100 i nominati per il TOTY Final XI di quest'anno.



Oggi, Electronic Arts ha svelato la squadra dell'anno ufficiale (TOTY) di EA SPORTS FIFA 23. Milioni di fan in tutto il mondo hanno espresso la loro opinione su chi avrebbe dovuto far parte della prestigiosa TOTY Final XI, onorando i migliori del mondo del 2022.





Ogni anno, EA SPORTS celebra il gioco più bello del mondo dando ai fan la possibilità di votare i loro calciatori preferiti che si sono distinti tra gli altri. Ancora una volta milioni di fan hanno votato per il loro TOTY XI, e da questi voti abbiamo visto che Kylian Mbappé ha avuto la più alta percentuale di voti tra gli attaccanti con il 23%. Kevin De Bruyne ha ottenuto la percentuale più alta tra i centrocampisti con il 21%, Achraf Hakimi tra i difensori con il 15% e Thibaut Courtois ha conquistato il primo posto tra i portieri con il 56%.





La formazione TOTY completa sarà disponibile solo su FIFA 23 a partire dal 26 gennaio, mentre l'XI completo arriverà su FIFA Online il 20 gennaio e su FIFA Mobile all'inizio di febbraio. Prima dell'arrivo dell'undicina completa in FIFA 23, i giocatori avranno l'opportunità di vedere gli oggetti degli attaccanti nel gioco dal 20 al 21 gennaio, quelli dei centrocampisti dal 22 al 23, quelli dei difensori e dei portieri dal 24 al 25.





“Il voto per la Squadra dell'anno di EA SPORTS FIFA continua a crescere ogni anno in termini di partecipazione ed è diventato un'autorità molto rispettata per quanto riguarda il meglio del meglio del calcio mondiale", ha dichiarato David Jackson, vicepresidente del marchio EA SPORTS FC. "La Squadra dell'Anno dà voce a milioni di giovani fan del calcio che votano i migliori del mondo e noi abbiamo il privilegio di portare il loro XI preferito in FIFA 23.









EA SPORTS FIFA 23 SQUADRA DELL'ANNO:





Attaccanti

Karim Benzema (Francia) - Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain





Centrocampisti

Jude Bellingham (Inghilterra) - Borussia Dortmund

Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City

Luka Modric (Croazia) - Real Madrid





Difensori

Achraf Hakimi (Marocco) - Paris Saint-Germain

Éder Militão (Brasile) - Real Madrid

Theo Hernández (Francia) - AC Milan

Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool





Goalkeeper

Thibaut Courtois (Belgio) - Real Madrid





Dodicesimo uomo

Come negli anni precedenti, i fan avranno anche l'opportunità di votare nel gioco per il loro 12° uomo dell'anno, l'ultimo giocatore aggiunto al TOTY. I tre giocatori che hanno mancato per poco l'ingresso nell'undicina finale e che potrebbero essere il 12° uomo sono:





Attaccanti

Erling Haaland (Norvegia) - Man City





Centrocampisti

Federico Valverde (Uruguay) - Real Madrid





Difensori

João Cancelo (Portogallo) - Man City





Le votazioni si svolgeranno all'interno di FIFA Ultimate TeamTM a partire dal 23 gennaio.





Icone TOTY

Per celebrare alcuni dei più grandi giocatori del mondo e quelli che sarebbero stati presi in considerazione per il prestigioso premio TOTY, stiamo valorizzando questi giganti come Icone nel gioco. I giocatori potranno giocare con queste Icone in FUT, all'interno di FIFA 23. Di seguito sono elencati i 14 giocatori che riceveranno gli speciali oggetti Icona TOTY. Gli oggetti inizieranno a comparire nel gioco a partire dal 20 gennaio.





Alessandro Nesta

Andrea Pirlo

Ashley Cole

Claude Makélélé

David Beckham

Edwin van der Sar

Gerd Muller

Hugo Sánchez

Javier Zanetti

Nemanja Vidic

Robert Pirès

Ronaldinho

Ruud Gullit

Xabi Alonso





Gli oggetti TOTY ICON inizieranno a essere rilasciati il 20 gennaio per i giocatori che potranno aggiungerli alla loro Ultimate Team.





FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.