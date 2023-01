Benvenuti nella Stagione 2023 di League of Legends

Oggi, Riot Games ha dato il via alla Stagione 2023 del MOBA più amato al mondo con un video di anteprima sulle novità di League of Legends e sull'eSport di LoL. L'evento segnerà l'inizio ufficiale della stagione classificata e di quella dei tornei di League of Legends, rispettivamente per giocatori amatoriali e professionisti, e sarà l'occasione per aggiornare il nostro pubblico sui contenuti in arrivo durante l'anno. Il team di League of Legends ha parlato dell'ASU di Ahri (aggiornamento arte e sostenibilità), del CGU di Aurelion Sol (aggiornamento complessivo al gameplay), dell'azzeramento di metà anno delle classificate, del programma campioni 2023 e di molto altro ancora. In aggiunta, di recente è stato annunciato Fischio d'inizio, un nuovo evento competitivo per l'eSport di LoL chepartirà il 10 gennaio, per festeggiare l'avvio della stagione 2023.

Inizia la stagione 2023!

La stagione classificata è ufficialmente cominciata! Lasciate il segno sul nuovo anno e sulle classificate con le missioni della stagione 2023 e otterrete le seguenti ricompense:

2 Forzieri Hextech e chiavi

6 icone

Icona Precisione

Icona Dominazione

Icona Stregoneria

Icona Determinazione

Icona Ispirazione

Icona Libro delle rune

8 frammenti campione

Yasuo

Zed

Sejuani

Pantheon

Wukong

Aatrox

Yorick

Katarina

Aspetto lume Lascia il segno

Campioni nel 2023

L'ASU di Ahri è alle porte! Presto aggiorneremo il suo modello base, i suoi aspetti, gli effetti visivi, le splash art e tutte le sue nove code

Inoltre, arriveranno altri aggiornamenti di media portata che rinnoveranno le identità di gameplay dei campioni più vecchi e modernizzeranno tutti i personaggi nel complesso

I giocatori affezionati ad Aurelion Sol potranno godersi un kit di abilità per il forgiatore di stelle completamente aggiornato, in arrivo con il suo CGU. Per maggiori informazioni sul CGU di Aurelion Sol, cliccate qui

Il team dei campioni di LoL continua a investire tempo e risorse per raggiungere l'obiettivo di creare una formazione di campioni più variegata e inclusiva di tutte le culture, i generi e i livelli di abilità di gioco in ciascun ruolo. Nel 2023, vedrete l'arrivo di nuovi campioni come Milio, un incantatore di Ixtal, e Naafiri, una darkin assassina da corsia centrale

Aspetti nel 2023

Nel 2023, Kalista, Aurelion Sol, Ivern e Kled riceveranno degli aspetti!

Le tematiche degli aspetti per il 2023 includono la nuova linea Corte Fatata e l'amatissima Gatti vs Cani

Per il primo evento del nuovo anno, Divinità lunari e Artefici di Miti piomberanno sulla Landa. I seguenti aspetti arriveranno nelle patch 13.1 e 13.2:

Ashe Imperatrice Lunare

Kha'Zix Guardiano Lunare

Qiyana Imperatrice Lunare

Malphite Guardiano Lunare

Thresh Imperatore Lunare

Galio Artefice di Miti

Garen Artefice di Miti

Irelia Artefice di Miti (leggendario)

Sivir Artefice di Miti

Zyra Artefice di Miti

Sivir Artefice di Miti (edizione prestigio)

Lissandra di Porcellana (edizione prestigio)

Classificate nel 2023

A partire da quest'anno, ci sarà un azzeramento tra i due Split classificati (con ricompense corrispondenti) nel tentativo di adeguare LoL alle aspettative dei giocatori di oggi e alleviare lo stress legato al dover evitare la perdita di punti o la retrocessione nella parte centrale dell'anno.

Azzeramento delle classificate: con l'inizio dello Split 2 della stagione classificata, l'azzeramento non sarà così drastico come quello di gennaio, poiché il gioco non subirà cambiamenti così significativi da giustificare la necessità di far sudare ai giocatori la conquista del livello che avevano in precedenza. Inoltre, l'azzeramento di metà anno sarà ancora meno incisivo per chi non ha disputato molte partite da gennaio

Ricompense: ora i giocatori possono ottenere tutte le ricompense classificate a ogni Split, incluse icone ed emote, bordi e aspetti classificati. Questo vuol dire che quest'anno ci saranno due aspetti per le classificate, oltre a delle ricompense aggiuntive per chi si cimenta nella scalata

In aggiunta a tutto questo, i giocatori non dovranno più raggiungere il livello Oro per ottenere gli aspetti classificati, che verranno invece assegnati in base a un numero di partite classificate disputate, che varia a seconda del livello

Le chroma continueranno a essere conferite in base al livello finale che avete raggiunto in ciascuno Split

Evento Fischio d'inizio

Dal 10 all'11 gennaio, LCS, LEC, LCK, LPL, LJL, CBLOL, LLA, PCS e VCS organizzeranno uno speciale evento di due giorni trasmesso in diretta che offrirà un'anteprima della stagione 2023 e dei giocatori più promettenti da seguire quest'anno, dando ai fan un assaggio di ciò che li aspetta sulla Landa e nell'eSport di LoL durante il 2023.

Tutte le squadre professionistiche delle nove leghe invieranno dei giocatori a sfidarsi nell'evento Fischio d'inizio. Il metodo di scelta dei giocatori dipenderà da ciascuna regione, quindi potreste vedere variazioni tra le diverse leghe. Le partite saranno al meglio delle 3 sulla Landa degli evocatori, senza ban di campioni o ripetizioni. Ciascuna delle squadre professionistiche rappresentate nella squadra vincitrice potrà creare insieme ai nostri designer un'emote che verrà inserita su League of Legends.

L'evento Fischio d'inizio sostituirà l'evento All-Star di League of Legends. Benché questo torneo abbia regalato ai fan tantissimi momenti speciali nel corso degli anni, l'attuale calendario può creare qualche problema ai giocatori che vi partecipano. Sostituire l'All-Star con l'evento Fischio d'inizio consentirà ai giocatori professionisti di concedersi una meritata pausa e offrirà ai fan una nuova piattaforma che andrà a integrare le competizioni locali di fine anno e i festeggiamenti che di solito le varie regioni organizzano durante questo periodo.

Sfida per l'impatto sociale

Per festeggiare tutte le modifiche in arrivo nella giungla, League of Legends terrà una speciale sfida per l'impatto sociale per i giocatori di tutto il mondo. Per ogni 100 missioni di gioco della Stagione 2023 che i giocatori completeranno entro il 24 gennaio, Riot Games donerà 1$ al Riot Games Social Impact Fund, un fondo benefico in partnership con ImpactAssets, per sostenere iniziative di tutela dell'ambiente, fino a un massimo di 1 milione di dollari totali.

