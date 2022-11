LA PRE-STAGIONE 2023 DI LEAGUE OF LEGENDS È QUI

Oggi, con le note della patch 12.22, Riot Games ha mostrato le tante novità in arrivo per la pre-stagione 2023 di League of Legends.

Si passa dall'occasione di riscatto del Drago Chemtech, a una nuova Landa Chemtech, tre nuovi adorabili compagni della giungla, sette nuovi oggetti, nuove modifiche al bilanciamento ARAM, nuovi... insomma, avete capito.



Benvenuti nella pre-stagione 2023 di League of Legends!



per una panoramica completa sulle tante novità già presentate e quelle in arrivo, QUI la patch notes completa.





Altre News per: stagione2023leaguelegends