Sorpresa festiva in GTA Online

Celebra la stagione delle feste con la Sorpresa festiva di GTA Online

Interrompi uno scontro al Weazel Plaza, fai attenzione a Babbo Fatale e tanto altro mentre la neve ricopre Los Santos





La Sorpresa festiva porta caos e buonumore a Southern San Andreas. Mentre le attività e gli edifici sono ricoperti da decorazioni delle feste, il meteo prevede una rara nevicata che imbiancherà tutte le zone principali di Los Santos. Oltre ai servizi sulle vetrine, Weazel News dà notizia anche di una serie di scippi da parte di un guastafeste locale e di scontri accesi in cima al Weazel Plaza.

Dopo la nevicata notturna, un esercito di pupazzi di neve è apparso a Southern San Andreas. Se dovessi vederne uno, cedi pure ai tuoi istinti primordiali: segui il suono delle campanelle per trovare e distruggere questi intrusi invernali e ottieni GTA$ e RP. Trovali e distruggili tutti e 25 per ottenere 125.000 GTA$ aggiuntivi e ilcompleto Pupazzo di neve per ricordare a tutti chi comanda.



Il crimine raggiunge picchi inaspettati durante le feste. Dopotutto, se ne vanno tutti in giro con i soldi appena ricevuti in dono. Guardati le spalle daBabbo Fatale, un losco figuro che si aggira per le strade e si nasconde nell'ombra, pronto a svuotare le tasche dei giocatori ignari e a mandarli all’ospedale. Affrontalo e fagli vedere chi comanda prima che ti sottragga tutti i tuoi averi e ottieni GTA$ e la maschera Babbo Fatale.



Quest'anno, la festa aziendale di Weazel News è fuori controllo. Tieni d'occhio il cielo sul Weazel Plaza per assistere a uno scontro tra rapinatori e un elicottero dell’LSPD. Fatti coinvolgere, ruba il portafoglio ai ladri e trova una nuova arma degna delle tue gesta da vigilante. Se ti assicuri che gli aggressori vengano messi a tacere per sempre, otterrai la livrea Buone feste per la pistola Mk II, da poter applicare in un'armeria.



Bastone di zucchero e altri regali della Sorpresa festiva

Babbo Natale si è superato quest'anno. Accedi durante questa settimana per ricevere un carico di regali tra cui ile altre scorte e accessori per portare al massimo il caos delle feste.

GTA$ doppi nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi

Aiutare Dax e i Fooliganz a respingere la coalizione tra hippy e Lost MC è solo l'inizio: trova e intercetta scorte fondamentali per poi creare e distribuire potenti psichedelici alle masse per completare lee ottenere

GTA$ e RP tripli in Bestia contro Maniaco

È una storia vecchia come il tempo: una squadra di bestie sovrannaturali deve sfruttare i suoi poteri e la sua agilità per sopraffare i maniaci che la inseguono. Che vincano o perdano, entrambe le squadre diotterrannofino al 28 dicembre.

GTA$ e RP doppi nelle gare

Immaginati a tagliare il traguardo qualche secondo prima dei rivali, con l'adrenalina in corpo e le orecchie che ti fischiano. Bello, vero? Ora vai alla ricerca di quella sensazione e ottieni GTA$ e RP doppi in tutte le gare create da Rockstar, quelle verificate da Rockstar e quelle della serie della comunità per i prossimi sette giorni.

Autosaloni Premium Deluxe Motorsport e Luxury Autos

Questa settimana, il parco veicoli dell’autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon comprende una selezione di auto che sfoggiano livree stagionali, disponibili per un periodo di tempo limitato. Fai un salto all’autosalone di Simeon per dare un’occhiata ai seguenti veicoli:

Ocelot Ardent (sportiva classica) con la livrea Tartan a tempo limitato

Vapid Clique (muscle car) con la livrea Merry Cliquemas a tempo limitato

Maxwell Vagrant (fuoristrada) con la livrea Tartan blu a tempo limitato

Ocelot Stromberg (sportiva classica) con il 30% di sconto

Pegassi Toros (SUV)

Fermati davanti alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos per ammirare da vicino la nuova Annis 300R, una sportiva, disponibile soltanto fino al 28 dicembre(e che può essere equipaggiata con l’attrezzatura di Imani) e la Överflöd Entity MT, una supercar (idonea a montare le modifiche di HSW).

Altri veicoli della settimana

Questa settimana, i clienti del Casinò e Resort Diamond possono fare un giro gratuito giornaliero alla ruota fortunata per avere l’opportunità di portare a casa dei premi, tra cui il primo premio della settimana: la Pfister Comet Safari, sportiva, con la livrea festiva Quanto voglio l'agrifoglio, disponibile per un periodo di tempo limitato.

I piloti più tenaci che vincono una gara dell’Autoraduno di LS ogni giorno per cinque giorni consecutivi vinceranno le chiavi di una sportiva, la Pfister Comet S2 Cabrio a tema festivo con la livrea Slitta nuova di Babbo Natale a tempo limitato. Chi passa dall’Autoraduno può anche provare la sportiva Übermacht Revolter con una livrea Tartan a tempo limitato, la Pegassi Infernus Classic, sportiva (con il 30% di sconto) e la sportiva Declasse Drift Tampa (con il 30% di sconto).

SCONTI

Non affrontare il caos innevato a mani vuote. Sfrutta lo sconto del 50% sul lanciamissili a ricerca e sulle mine di prossimità e risparmia su una selezione di veicoli.

Veicoli: 30% di sconto

Declasse Drift Tampa (sportiva)

Pegassi Infernus Classic (sportiva classica)

Obey Tailgater S (berlina)

Declasse Granger 3600LX (SUV)

JoBuilt Velum a 5 posti (aereo)

Pegassi Toros (SUV)

Benefactor Schafter V12 blindata (berlina)

Ocelot Stromberg (sportiva classica)

