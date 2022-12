Twitch - i migliori momenti del 2022

BEST OF TWITCH 2022

Tiriamo le somme degli ultimi 12 mesi attraverso i migliori momenti che hanno preso vita sul servizio di live streaming più popolare al mondo.

E con il Twitch Recap 2022 si potrà ricevere il proprio riepilogo dell’anno su Twitch.

Ancora pochi giorni ed entreremo nel 2023.Quello che sta per concludersi è stato l’anno che più di tutti ha riportato il mondo a vivere come prima della pandemia, con il ritorno di sempre più eventi dal vivo.

Anche la grande community di Twitch è tornata finalmente ad incontrarsi in due grandi edizioni diTwitchCon, quella europea di Amsterdam e quella americana di San Diego, due eventi che hanno visto tantissimi creator, chatter, cosplayer e molti altri riunirsi dal vivo per creare ricordi, condividere conoscenze, competere e mostrare i propri talenti.

Il servizio di live streaming, inoltre, si è confermato il punto di riferimento per streamer e appassionati che amano condividere le loro passioni in diretta, incrementando ancora i suoi numeri.

In media, oltre 2,5 milioni di persone fruiscono contenuti in diretta su Twitch a qualsiasi ora, con più di 8 milioni di streamer che creano contenuti ogni mese.Inoltre, il numero utenti che visitano il servizio ogni giorno è superiore ai 31 milioni.

A rendersi protagonisti sono stati ancora una volta gli streamer, ma il 2022 è stato anche l’anno dei personaggi sportivi, dei comici dei commentatori, che hanno trovato su Twitch una nuova modalità d’espressione e un pubblico nuovo e voglioso interagire in diretta con i propri creator preferiti.

Inoltre, come capita alla fine di ogni anno, Twitch ha iniziato il rilascio delTwitch Recap 2022. Basterà accedere al proprio account e controllare la dashboard, dove gli utenti troveranno il loro Recap per un periodo limitato (fino a metà gennaio 2023).

Ecco una selezione dei principali momenti che hanno infiammato Twitch in questi 12 mesi:

La Gialappa’s Band , gruppo comico diventato famoso grazie al successo di Mai Dire Gol, andato in onda negli anni ’90, quest’anno è sbarcato su Twitch per commentare afebbraio la 72^ edizione del Festival di Sanremo e a dicembre i Mondiali di Calcio in Qatar;

A marzo si è svolto il primo torneo italiano di Rust powered by Pow3r in collaborazione con Facepunch e Twitch Rivals denominato Twitchland 2.0. Per la prima volta in assoluto sono stati creati e distribuiti dei Twitch drop che potevano essere riscattati durante l'evento esclusivamente dalla community italiana;

Nel mese di giugno il canale italiano di Tumblurr entra nella Top 100 dei canali più visti su Twitch a livello globale, all'85° posto con 1.735.006 ore;

Twitchcon , la convention che Twitch organizza e dedica alla sua community di streamer e appassionati, torna in presenza ad Amsterdam nel mese diluglio. Hanno partecipato quasi 14.500 membri della community, con un aumento di oltre il 65% rispetto alla prima edizione europea, che ebbe luogo a Berlino nel 2019. Aottobre, invece, è andata in scena l’edizione americana a San Diego;

Ad agosto la streamer Lilyane ha capitanato la squadra italiana nel torneo Riot Games Summer Rumble, vincendo il Rivals;

In occasione delle elezioni politiche dello scorsosettembre, Ivan_Grieco ha realizzato una maratona live su Twitch di 15 ore, commentando i risultati con analisi e approfondimenti, intrattenendo oltre 15 mila persone (un record per il suo canale).

A ottobre Sfera Ebbasta , uno dei più popolari artisti italiani, è stato ospite speciale sul canale di Moonryde giocare al nuovo titolo di Activision Call of Duty Modern Warfare II;