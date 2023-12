Twitch - ecco il Recap del 2023 sul servizio, all'insegna della community, la condivisione e il coinvolgimento

Ogni giorno, milioni di streamer condividono le proprie passioni, i propri pensieri con una community affezionatissima, composta da oltre 35 milioni di spettatori che quotidianamente frequentano Twitch. E proprio per celebrare ulteriormente la community, è ora disponibile per tutti, streamer e spettatori, ilriepilogo dei momenti passati insieme su Twitch nel 2023.

Quest’anno Twitch Recap si presenta rinnovato, per offrire a chiunque frequenti il servizio informazioni precise sul proprio contributo particolare alla community di Twitch, includendo dati che finora non erano mai stati condivisi.

Secondo idati condivisi da Twitch, in tutto il 2023, sono stati502.264 i nuovi streamer ad unirsi al programma di affiliazione, ottenendo l’opportunità di monetizzare i propri contenuti e coinvolgendo sempre di più la propria community. Sono invecepiù di 6.000 gli streamer entrati a far parte del programma di partnership.

“È importante creare dei momenti, anche ricorrenti, per facilitare l’incontro e il coinvolgimento delle tantissime community che quotidianamente si riuniscono su Twitch”ha commentato Rachel Delfin, Chief Marketing Officer di Twitch. “Twitch Recap è stato concepito anche per essere una tradizione annuale volta a celebrare il contributo che ogni singola persona, streamer o spettatore, ha avuto per Twitch”.

Un coinvolgimento, quello delle diverse community di Twitch, che attraverso Recap è stato possibile misurare anche in termini dimessaggi condivisi nel corso dell’anno nei milioni di chat che quotidianamente contribuiscono a stabilire un contatto diretto, privo di filtri, tra streamer e spettatori:quasi 50 miliardi, a riprova di quanto le conversazioni siano centrali per il servizio di live streaming.

Non solo. Attraverso Recap, Twitch rende disponibili anche i dati relativi aiFreeform Tags utilizzati nel corso del 2023: oltre 2 milioni, a riflettere l’enorme varietà di contenuti che ogni giorno trovano spazio nelle dirette di content creator provenienti da ogni parte del mondo. Una conferma, questa, dell’evoluzione che ha interessato Twitch nel corso degli anni, da un servizio votato al gaming a uno spazio digitale in cui i videogiochi convivono con la letteratura, con il cinema, lo sport e l’informazione politica.

Un ultimo dato riguarda le Stories, recentemente lanciate sul servizio, e accolte molto positivamente dalla community: in soli due mesi dal lancio sono stateoltre 104 milioni le storie viste e fruite.

In occasione di Recap 2023, Twitch ha lanciato anche il suo primogioco originale, con l’intento di raccontare quali sono stati i momenti chiave dell’anno che si sta concludendo, abbracciando il linguaggio delle giovani generazioni e utilizzando in questo senso i meme ricorrenti sul servizio. Il minigame,accessibile a tutti i membri della community di Twitch, è stato pensato per essere un’esperienza coinvolgente e interattiva per i singoli giocatori, che possono così competere amichevolmente per ottenere il maggior numero dicapre, in onore di uno dei meme più celebri del 2023: G.O.A.T., acronimo di Greatest of All Times.

Infine, per sottolineare ulteriormente il senso di condivisione e unione che caratterizza la community di Twitch, da quest’anno la settimana successiva al lancio di Recap, dall’11 e fino al 18 dicembre, sarà dedicata proprio a ripercorrere i momenti chiave degli ultimi mesi, attraverso le Recap Stream organizzate nell’ambito dell’evento globaleTogether for Recap.

Altre News per: twitcheccorecap2023