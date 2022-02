Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : Migliori Smartphone 2022

Xiaomi ha lanciato sul mercato i dispositivi della serie Redmi Note 11 Pro e Redmi Note Pro 11 con connettività 5G. Si tratta di Smartphone di fascia media dotati di processori Qualcomm Snapdragon e disponibili con connettività 5G.

Redmi Note 11 Pro Caratteristiche

Le varianti dello Xiaomi Note 11 Pro 5G e non sono dotate di un display con notch mentre l'angolo in alto a sinistra del pannello posteriore fa spazio alla configurazione della fotocamera che include un sensore primario da 108 MP. Il telefono offre una configurazione con fotocamera posteriore quadrupla e un flash LED.



I dispositivi Note 11 Pro saranno offerti nelle varianti di colore Graphite Grey e Polar White. C'è anche un'altra variante di colore con una finitura sfumata che ricorda un po' la variante di colore Diamond Dazzle dello Xiaomi 11 Lite NE 5G .



Lo Xiaomi Note 11 Pro come detto è disponibile in due varianti: Note 11 Pro (solo 4G) e Note 11 Pro 5G. La variante 5G è alimentata dal SoC Qualcomm Snapdragon mentre il Redmi Note 11 Pro (modello 4G) utilizzerà un processore octa-core MediaTek Helio G96.



Entrambi i telefoni offrono una configurazione della fotocamera quad-posteriore da 108 MP e una batteria da 5.000 mAh. Entrambi supportano la ricarica rapida da 67 W e sfoggiano un display da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.



Recensione Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

La prima impressione è che, come gli altri smartphone Xiaomi, anche il Redmi Note 11 Pro 5G è uno dei migliori cellulari del 2022 visto il rapporto qualità prezzo. Con una fotocamera da 108 MP, una batteria da 5000 mAh e potenti prestazioni di gioco, Redmi Note 11 Pro sembra sfoggiare specifiche simili al vecchio Note 10 che già abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare





La tecnologia della fotocamera non è molto diversa dal suo predecessore ed è capace di offrire ancora una volta foto rispettabili purché le condizioni non siano troppo "difficili".

Gli appassionati di gaming otterranno il massimo dal Redmi Note 11 Pro 5G, grazie allo Snapdragon 695 che può persino gestire Genshin Impact, PubG e altri. Il launcher MiUI 13 di Xiaomi aggiunge poi strumenti di gioco molto migliorati.

La durata della batteria è sublime e lo schermo AMOLED a 120 Hz è ottimo anche per i film in streaming. Non mancano gli altoparlanti stereo, un jack per cuffie e persino uno spazio di archiviazione espandibile il tutto ad un prezzo davvero economico.

Il Redmi Note 11 Pro e 5G sono smartphone davvero interessanti senza rinnegare i loro predecessori, riescono infatti ad evolverli in modo intelligente come si evince dal design che è modificato, ma non stravolto.



Adesso le linee del Redmi Note 11 Pro sono più nette, soprattutto nella cornice in plastica che, grazie ad un design più piatto, migliora il grip, cosa che ho lo rende molto più piacevole al tatto. Si parla sempre di policarbonato è chiaro, però rispetto a il Redmi Note 10 Pro il tocco e la sensazione che si ottengono impugnando il nuovo Redmi Note 11 Pro è migliorata, anche grazie alla back cover con finitura opaca che gestisce meglio la presa.



Il sensore di impronte digitali è stato posizionato lateralmente, nel pulsante di accensione, e sulla parte frontale è presente un pannello AMOLED da 6,67 pollici super luminoso. Xiaomi garantisce che la luminosità di picco dovrebbe essere superiore a 1000 nits. Intorno al pannello le cornici continuano ad essere piuttosto spesse ed evidenti, mentre lungo la cornice si possono trovare i due speaker stereo, il blaster IR per trasformare lo smartphone in un telecomando.





Per quanto riguarda il display, Xiaomi, non è seconda a nessuno. Né sui dispositivi di fascia bassa, che su quelli più costosi. Il display del Redmi Note 11 Pro 5G utilizza uno scintillante pannello AMOLED con risoluzione FullHD+, in grado di garantire un refresh rate massimo di 120Hz e protetto da Gorilla Glass 5.



Ed è proprio per questa attenzione dedicata da sempre agli schermi, che le immagini sono ben bilanciate, ben saturate, con neri profondi e un ottimo contrasto.



Ad animare il nuovo Redmi Note 11 Pro ci pensa un Qualcomm Snapdragon 695, affiancato da 6 o 8 GB di RAM di tipo LPDDR4x e 64 o 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2. C'è anche la versione 4G del dispositivo che utilizza un Helio G96, e nel complesso dal punto di vista hardware, CPU e GPU aumentano leggermente di prestazioni rispetto ai predecessori.



Conclusioni Redmi Note 11 Pro 5G

Il nuovo Redmi Note 11 Pro 5G è un ottimo smartphone di fascia media, che si comporta in modo fluido e senza alcun rallentamento. Poi c'è l'obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel con un campo visivo di 120° che è affiancato, a sua volta, da una macro da 2 megapixel.







Questo è il punto. Visto il prezzo di vendita del dispositivo e la fascia di mercato in cui si inserisce, c'è poco da opporsi agli scatti effettuati con il Redmi Note 11 Pro 5G, almeno di giorno.

