DIGIMON WORLD: NEXT ORDER nel nuovo trailer

In questo gameplay trailer, i giocatori riscopriranno la serie Digimon World e i suoi amati personaggi. Si divertiranno anche a combattere con i loro due partner Digimon e a esplorare il mondo e i suoi misteri.

Gestire ed espandere la propria città, inoltre, sarà fondamentale per fare felici i propri Digimon raccolti durante l’avventura.

Dovranno anche prendersi cura dei Digimon e dei legami speciali che creeranno e che permetteranno di evolversi durante i combattimenti per rilasciare devastanti attacchi.

In aggiunta al gioco, i giocatori possono anche ottenere il “Bonus Item Set” che è un bonus gratuito offerto a chiunque compri il gioco e che includerà un boost e due oggetti speciali per digievolvere in Omegamon e Imperialdramon PM.

Questo bonus è permanente per la versione digitale del gioco e disponibile fino a esaurimento scorte per la versione fisica.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/G3IZNH3u46c

DIGIMON WORLD: NEXT ORDER

sarà disponibile dal 22 febbraio 2023 per Nintendo Switch e PC.

