FESTEGGIAMENTI PER POKÉMON UNITE

Il pass di lotta stagione 12 è ancora disponibile e arrivano divertentissimi eventi festivi

The Pokémon Company International ha annunciato oggi l'arrivo di alcuni fantastici aggiornamenti in Pokémon UNITE, il gioco Pokémon strategico di lotta a squadre che ora conta più di 100 milioni di download in tutto il mondo. Gli Allenatori potranno festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo con una serie di aggiornamenti, tra cui nuovi emozionanti eventi nel gioco, il debutto del famoso Pokémon Dragapult, il pass di lotta stagione 13 e non solo!



Dragapult fa il suo debutto in Pokémon UNITE

Alle 07:00 (UTC) del 29 dicembre 2022, il Pokémon Furtivo Dragapult si unirà alla lista di Pokémon giocabili in Pokémon UNITE. Dragapult è un Pokémon Attaccante specializzato in scaltre manovre che lo vedono scattare rapidamente sul campo mentre attacca o nascondersi per tendere imboscate agli avversari. Con la sua mossa Unite, Dragomissili, attacca lanciando Dreepy contro gli avversari.



Squadra rossa o Squadra blu negli Scontri accelerati di squadra

Dalle 00:00 (UTC) del 26 dicembre 2022 alle 23:59 (UTC) del 5 febbraio 2023, gli Allenatori di tutto il mondo potranno scegliere di unirsi alla Squadra rossa (capitanata da Buzzwole) o alla Squadra blu (capitanata da Cinderace) e prendere parte a delle lotte accelerate per guadagnare punti per la propria squadra.



Eleganza letale con il pass di lotta stagione 13

Dalle 00:00 (UTC) del 26 dicembre 2022 alle 23:59 (UTC) del 2 marzo 2023, il pass di lotta stagione 13 porta con sé una fantastica serie di epiche ricompense. Tra queste spiccano l'Holowear Stile antieroe (Buzzwole) e gli articoli di moda per Allenatori del Set antieroe, con Holowear inediti per altri Pokémon disponibili separatamente nel negozio. Nel corso della tredicesima stagione del pass di lotta si terranno anche nuovi eventi a tema eroico; ulteriori informazioni al riguardo saranno condivise tramite le notizie nel gioco.



Premi e regali speciali per tutti

Qui di seguito sono elencati alcuni dei premi e regali speciali che gli Allenatori possono ottenere nel gioco durante il periodo delle feste.

Licenze prestito 7 giorni in regalo: dalle 00:00 (UTC) del 24 dicembre 2022 alle 23:59 (UTC) del 1° gennaio 2023, sarà possibile ottenere una licenza prestito 7 giorni casuale al giorno senza costo. È un'occasione imperdibile per provare Pokémon diversi!

Ruota fortunata di capodanno: dalle 00:00 (UTC) del 23 dicembre 2022 alle 23:59 (UTC) del 31 dicembre 2022, accedendo al gioco e vincendo nelle lotte sarà possibile ottenere fino a 135 tentativi per la Ruota fortunata di capodanno. Dalle 00:00 (UTC) del 1° gennaio 2023 alle 23:59 (UTC) del 3 gennaio 2023, gli Allenatori potranno usare questi tentativi per vincere premi. Ulteriori dettagli verranno comunicati prossimamente.

Festeggiamenti per l'anno nuovo: effettuando l'accesso per un totale di 7 giorni dalle 00:00 (UTC) del 26 dicembre 2022 alle 23:59 (UTC) del 31 gennaio 2023, sarà possibile ottenere una licenza Unite e un Holowear in prestito.

Oltre agli emozionanti eventi in arrivo prossimamente in Pokémon UNITE, gli Allenatori possono già entrare in azione e scoprire tutti gli aggiornamenti introdotti di recente nel gioco.



Urshifu è ora disponibile in Pokémon UNITE

Il Pokémon Kung Fu Urshifu è sceso in campo. Urshifu è un Pokémon Versatile che può essere schierato in due modi diversi. Se Kubfu impara la mossa Pugnotenebra si evolverà in Urshifu Stile Singolcolpo, il quale è capace di sferrare dei colpi singoli potentissimi. Se invece Kubfu impara la mossa Idroraffica si evolverà in Urshifu Stile Pluricolpo, Pokémon specializzato in lunghe raffiche di colpi.



Nuovi strumenti assegnabili

Questi due strumenti assegnabili sono stati aggiunti al gioco.

Stolaraffica: dopo tre attacchi base, aumenta per un po' la velocità degli attacchi base del Pokémon. Tra un'attivazione e l'altra di questo effetto deve passare un po' di tempo.

Corona curativa: fa recuperare PS pari a parte dei danni inflitti dagli attacchi base i cui danni sono calcolati in base all'Attacco.

Il pass di lotta stagione 12 è ancora disponibile

Il dodicesimo pass di lotta è disponibile e include lo splendido Stile aurora (Gardevoir), il divertente Stile festivo (Gengar) ed eleganti articoli di moda per Allenatori del Set aurora, il tutto ottenibile tramite il pass premium di questa stagione completando sfide giornaliere e settimanali. Tra le ricompense del pass premium saranno disponibili varianti di colore diverso dei set di articoli di moda per Allenatori. Raggiungendo livelli del pass di lotta compresi tra 70 e 120, sarà possibile ottenere articoli di moda del Set aurora (rosso) e del Set aurora (nero). Il pass di lotta stagione 12 sarà disponibile fino alle 23:59 (UTC) del 25 dicembre 2022.



Aggiornamenti in arrivo:

Nuovo Pokémon giocabile (Urshifu): disponibile ora

Nuovi strumenti assegnabili: disponibili ora

Pass di lotta stagione 12: disponibile ora e fino al 25 dicembre 2022

Palle di neve a Cryopolis!: disponibile ora e fino all'8 gennaio 2023

Scontro accelerato di squadra: dal 26 dicembre 2022 al 5 febbraio 2023

Pass di lotta stagione 13: dal 26 dicembre 2022 al 2 marzo 2023

Licenze prestito 7 giorni in regalo: dal 24 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023

Ruota fortunata di capodanno: fase di ottenimento dei tentativi dal 23 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, possibilità di girare la ruota dal 1 gennaio 2023 al 3 gennaio 2023

Festeggiamenti per l'anno nuovo: dal 26 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023

Nuovo Pokémon giocabile (Dragapult): disponibile dal 29 dicembre 2022

Weekend Pokémon UNITE: 7-8 gennaio 2023

Altri eventi: in arrivo prossimamente

Per saperne di più su

Pokémon UNITE

, visita

Pokemon.it/Unite

. In più, per chi vuole imparare a giocare a

Pokémon UNITE

, è stata pubblicata di recente

questa

serie di video (in lingua inglese) sul canale ufficiale Pokémon su YouTub





