Il Pokémon Ghirlanda Comfey è ora disponibile in Pokémon UNITE

La strada per la vittoria è tutta rose e fiori grazie alla potente Cura Floreale di Comfey



Comfey fluttua leggiadro sull'Isola di Heos per raccogliere fiorellini e unirsi alle fila di Pokémon Supporto a lungo raggio. Con la sua abilità di allacciarsi agli alleati e usare i fiori che ha accumulato per potenziare le sue mosse di supporto, il Pokémon Ghirlanda è prontissimo a sostenere i suoi compagni di squadra. È possibile ottenere Comfey in cambio di 12.000 monete Heos o 575 gemme Heos presso l'Associazione Lotta Unite. Per i primi sette giorni da quando Comfey è disponibile, è possibile ottenerlo solo in cambio di gemme Heos.

L'abilità Primacura di Comfey è basata sulla raccolta dei fiori. Comfey ottiene un fiore ogni volta che passa un certo lasso di tempo e ne guadagna quattro quando entra nell'erba alta. Può possedere un massimo di otto fiori. Quando Comfey usa Sintesi, Cura Floreale o Dolcebacio, tutti i suoi fiori vengono consumati e l'effetto della mossa usata è potenziato. Inoltre, la velocità di movimento di Comfey aumenta quando è vicino a un alleato i cui PS rimanenti sono a metà o meno.

Comfey può allacciarsi a un alleato quando usa Sintesi, Cura Floreale o Dolcebacio. Mentre Comfey è allacciato, non può essere colpito e recupera gradualmente PS, e può rimanere allacciato a un Pokémon alleato finché quest'ultimo non finisce KO o finché Comfey non usa Slaccio. Quando l'alleato a cui è allacciato accumula energia Heos oltre il suo massimo, Comfey riceve l'energia in eccesso. Quando l'alleato a cui è allacciato segna un goal, anche Comfey segna un goal con la stessa quantità di energia.Ogni terzo attacco base di Comfey diventa un attacco potenziato che gli fa ottenere due fiori e infligge danni.Se Comfey non è allacciato a un alleato, si allaccia all'alleato indicato e lo protegge con uno scudo. Se invece è allacciato a un alleato, quest'ultimo recupera PS. L'alleato recupera tanti più PS quanti più fiori sono consumati. Se Comfey si slaccia, si muove nella direzione indicata.Comfey attacca con liane sottili simili a fruste di fronte a sé, infliggendo danni agli avversari nell'area d'effetto e riducendone la velocità di movimento per un po'.Se Comfey non è allacciato a un alleato, si allaccia all'alleato indicato e lo protegge con uno scudo. Se invece è allacciato a un alleato, quest'ultimo recupera PS. L'alleato recupera tanti più PS quanti più fiori sono consumati in questo modo. I PS recuperati in eccedenza rispetto ai PS massimi dell'alleato sono convertiti in uno scudo. Se Comfey si slaccia, si muove nella direzione indicata. Se Cura Floreale viene potenziata, la velocità di movimento dell'alleato a cui Comfey è allacciato aumenta per un po'.Se Comfey non è allacciato a un alleato, si allaccia all'alleato indicato e lo protegge con uno scudo. Se invece è allacciato a un alleato, accumula forze per poi rendere gli avversari nell'area d'effetto infatuati. Gli avversari infatuati non possono fare a meno di avvicinarsi a Comfey. Più a lungo accumula forza, maggiore è l'area d'effetto; inoltre, più fiori vengono consumati, più dura l'infatuazione degli avversari. Se Comfey si slaccia, si muove nella direzione indicata. Se Dolcebacio viene potenziata, mentre Comfey accumula forza, la velocità di movimento dell'alleato a cui è allacciato aumenta.Comfey sparpaglia tre strane foglie al secondo per un certo lasso di tempo. Le foglie prendono di mira gli avversari in un'area d'effetto e gli infliggono danni quando li colpiscono. Possono infliggere danni anche agli avversari nascosti nell'erba alta. Se lo stesso avversario subisce danni da questa mossa per sei volte, diventa incapace di agire. Se viene utilizzata quando Comfey è allacciato a un alleato, l'area d'effetto della mossa aumenta. Se Fogliamagica viene potenziata, il numero di foglie sparpagliate al secondo aumenta a quattro.Comfey lancia dell'erba nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari colpiti e rendendoli incapaci di muoversi. Questa mossa può colpire fino a due avversari. In caso due avversari vengano colpiti, quello più lontano verrà trascinato verso il più vicino, infliggendo danni aggiuntivi a entrambi. Se Laccioerboso viene potenziata, la sua area d'effetto aumenta.Comfey genera un'ampia area di erba alta attorno a sé. I Pokémon al suo interno non possono essere visti, proprio come accade nell'erba alta della mappa. Se degli alleati entrano in questa erba alta, recuperano PS gradualmente finché si trovano al suo interno. Comfey ottiene dei fiori speciali da questa erba alta: consumarli potenzia Cura Floreale e Dolcebacio.Comfey è il primo Pokémon in Pokémon UNITE in grado di rimanere invulnerabile ai danni per un lungo periodo di tempo, in cui può anche offrire supporto senza sosta agli alleati! Cura Floreale permette a Comfey di allacciarsi a un Pokémon alleato e di curarlo; allo stesso tempo, può tranquillamente colpire e bloccare avversari con Fogliamagica o Laccioerboso. Se la strategia scelta richiede di concentrarsi sull'offensiva, Comfey può usare Dolcebacio invece di Cura Floreale per allacciarsi a un alleato e far infatuare degli avversari, di cui poi possono facilmente occuparsi i compagni di squadra.Comfey è il sostegno perfetto per quei Pokémon che traggono beneficio dall'aumento alla resistenza offerto da Cura Floreale e dagli ostacoli in più creati da Dolcebacio, Fogliamagica e Laccioerboso. Una combinazione incentrata su Cura Floreale e Laccioerboso è efficace quando Comfey è allacciato a dei forti Attaccanti a lungo raggio come Cinderace e Dragapult. Cura Floreale li mantiene in salute, mentre Laccioerboso può fermare l'avanzata di Velocisti aggressivi come Absol o Zoroark.La stessa combinazione può funzionare bene quando Comfey è allacciato proprio a dei Velocisti, dato che spesso hanno poca resistenza e trarrebbero vantaggio dagli effetti ostacolanti di Laccioerboso. Comfey può anche optare per Dolcebacio invece di Cura Floreale quando è più probabile che vada ad allacciarsi a Difensori resistenti come Snorlax, Slowbro o Trevenant. Questi Pokémon hanno meno bisogno di cure e possono sfruttare gli ostacoli creati da Comfey se quest'ultimo sceglie un set di mosse che include Dolcebacio e Fogliamagica o Laccioerboso.

