Destiny 2 - Stagione dei Serafini disponibile

RIPRISTINA LA MENTE BELLICA NELLA STAGIONE DEI SERAFINI DI DESTINY 2

Unisciti ai più celebri assassini grazie alla collaborazione con Ubisoft, festeggia l'evento dell'Aurora in gioco la prossima settimana, partecipa alla raccolta fondi di Game2Give e altro ancora…

La Stagione dei Serafini è ora disponibile su Destiny 2. Nuove attività stagionali, missioni settimanali che porteranno alla scoperta di una nuova arma esotica, una nuova segreta, aggiornamenti al PvP e altro ancora per questo MMO ricco di azione. Bungie annuncia inoltre la collaborazione con Ubisoft per i set di decori che permetteranno ai giocatori di vestire i panni dei mitici assassini su Destiny 2. Questa stagione vede inoltre il ritorno degli eventi annuali dell'Aurora e dei Momenti di Trionfo, pensati per celebrare il periodo festivo, per ricordare i bei momenti vissuti in gioco e per prepararsi alle prossime sfide.



Attività e ricompense della Stagione dei Serafini

Questa stagione ruota attorno alla complicata storia della famiglia Bray, alla relazione che i suoi membri hanno con la mente bellica Rasputin e alla minaccia rappresentata da Xivu Arath. I guardiani dovranno infiltrarsi nelle strutture Bray durante le attività "Campi di battaglia" e partecipare alle missioni settimanali della storia per cercare di ripristinare la mente bellica.

Questo venerdì verrà inoltre lanciata una nuova segreta per coloro che si reputano all'altezza della sfida. La segreta sarà accessibile ai possessori de La Regina dei Sussurri Edizione Deluxe o della Chiave delle segrete de La Regina dei Sussurri.



Prossimi aggiornamenti al Crogiolo

Sono tante le novità in arrivo nel Crogiolo con la Stagione dei Serafini:

la struttura delle playlist del Crogiolo sarà aggiornata per migliorare l'offerta di attività del Crogiolo;

la classifica gloriosa sarà sostituita dalla divisione competitiva, una classifica per le partite 3vs3 composta di sette divisioni;

Un nuovo sigillo del Crogiolo, Glorioso, sarà introdotto al posto del sigillo Indistruttibile;

Lord Shaxx si occuperà della concentrazione degli engrammi, in modo da arricchire l'offerta di ricompense del Crogiolo;

nuovo cannone portatile e nuova mitragliatrice nelle Prove di Osiride;

nuova versione di Zone di Controllo nello Stendardo di Ferro, chiamata Fortezza;

set di armatura dello Stendardo di Ferro ripescati da Il Re dei Corrotti.

Unisciti agli assassini

Festeggiamenti a gogo

Game2Give 2022

Per maggiori informazioni, consultare il SDCB del 17 novembre.Fa' un salto nella Luce con la collaborazione tra Destiny 2 e Ubisoft che porterà nell'Everversum nuovissimi oggetti e nuovi decori a tema assassini. Chi ama esplorare il sistema solare di soppiatto potrà farlo indossando gli abiti di Eivor (titani), Kassandra (cacciatori) e Altair (stregoni) su Destiny 2. Oltre ai set di decori per armatura, saranno inoltre proposti un nuovo involucro di Spettro, un astore, una nave e la mossa finale "Nella manica".Nella nuova uscita di Ubisoft saranno invece disponibili per Eivor degli elementi cosmetici a tema Destiny 2. I giocatori potranno brandire uno spadone ispirato allo storico lanciarazzi Gjallarhorn, indossare armature a tema Shaxx e Saint XIV e non solo.A partire da oggi e fino al 28 febbraio 2023, data di lancio de L'Eclissi, i guardiani potranno festeggiare l'anno 5 di Destiny 2 portando a termine le sfide deiCompletare il sigillo sbloccherà l'acquisto della maglietta dei Momenti di Trionfo tramite il programma Ricompense di Bungie.ritorna martedì 13 dicembre: Eva Levante giunge alla Torre per passare le feste con i guardiani e cucinare con loro dei dolci deliziosi preparati con ingredienti di dubbia natura. Quest'anno l'evento offrirà un nuovo fucile a impulsi, un titolo, nuove ricette e altro ancora. I giocatori avranno tempo fino al 2 gennaio per recuperare ingredienti, sfornare dolcetti dal gusto piuttosto discutibile e consegnarli ai personaggi dell'intero sistema solare, magari potenziando la nuova carta evento per ottenere ulteriori ricompense a tema.La campagna annuale di raccolta fondi Game2Give della Bungie Foundation è tornata; in palio una marea di incentivi esclusivi per le donazioni e le raccolte fondi. Per festeggiare il lancio della campagna, Bungie propone una maratona di streaming di due settimane – dal 6 al 19 dicembre – con i creatori di contenuti della community di Destiny 2.

