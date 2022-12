realme e Mkers organizzano un torneo di gaming

realme sigla una partnership con Mkers

che dà vita ad un torneo di gaming dedicato

La partnership conferma l’impegno di realme nel mondo del gaming e degli eSports

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa, sigla un accordo di partnership con Mkers, realtà di riferimento nel settore eSports italiano, diventando sponsor della maglia Boot Camp in occasione dei tornei di FIFA 2023 e Rainbow Six. Questa collaborazione dimostra il forte legame tra realme e il settore gaming, confermato anche dai recenti smartphone presentati, come realme 10, tutti dotati di processori di ultima generazione e batterie robuste, capaci di supportare intense sessioni di gioco.





La collaborazione darà vita ad una Mkers Cup, un torneo di eSport amatoriale organizzato da Mkers in occasione dell’annuncio della partnership, che si terrà dal 6 al 17 dicembre e vedrà come piattaforma di gioco Clash Royale; i players potranno ricevere fantastici premi come il nuovo realme 10 e realme Pad Mini. Anche gli spettatori avranno un ruolo importante e da protagonisti tramite una talent competition, commentando le azioni in diretta streaming sui social di realme, sarà infatti possibile ricevere i nuovissimi auricolari realme Buds Air 3S.

Per ulteriori informazioni: www.realmeclashroyale.it

