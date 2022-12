E-shopping sicuro: i consigli di Wallapop, piattaforma spagnola leader nella compravendita di prodotti second hand

Un team dedicato, intelligenza artificiale e best practice a disposizione della community di Wallapop per contrastare truffe e frodi

Wallapop, lapiattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, lavora ogni giorno per garantire alla sua community la possibilità di acquistare e vendere in modo sicuro. La sicurezza informatica delle transazioni rappresenta infatti una delle priorità per Wallapop, che si impegna a proteggere il suo elevato numero di utenti - 15 milioni solo in Spagna – dalle possibili frodi o truffe che il settore e-commerce si trova spesso ad affrontare.

Grazie a strumenti avanzati che si avvalgono dell’intelligenza artificiale, ogni giorno Wallapop analizza e rileva annunci e profili sospetti e impedisce la pubblicazione di inserzioni potenzialmente problematiche. Con questi sforzi, il 90% degli annunci di articoli non consentiti viene rimosso ancora prima di essere pubblicato nel catalogo. A questo scopo, Wallapop non mette solo a disposizione il teamTrust & Safety, che rappresenta il 10% del suo organico, ma fornisce anche consigli e best practice alla propria community,incoraggiando un uso responsabile della piattaforma.

In particolare, Wallapop raccomanda di non abbandonare la piattaforma in nessun momento durante il processo di acquisto o vendita, né di condividere informazioni bancarie, personali o di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.).

Inoltre, l’azienda invita gli utenti a segnalare qualsiasi comportamento ambiguo o improprio tramite l’applicazione, o se si sospetta di essere di fronte ad un annuncio fraudolento o di un oggetto potenzialmente rubato. Ogni segnalazione viene esaminata e, qualora sia ritenuta legittima, una denuncia verrà inoltrata alle autorità.

Wallapop protegge attivamente gli utenti da ogni tipo di truffa e facilita le indagini anche grazie al costante contatto del teamTrust & Safety con le forze dell'ordine e le autorità.

Parallelamente, lavora a stretto contatto con i brand, i quali dispongono di un modulo specifico per richiedere la rimozione di qualsiasi pubblicazione di prodotti contraffatti o vietati.

Wallapop è determinata a eliminare dalla piattaforma qualsiasi oggetto che possa rappresentare un rischio per la sua comunità e si impegna quotidianamente per rendere più sicuro il mercato dell'usato.





