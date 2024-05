Wallapop - acquistare e vendere online in sicurezza

La sicurezza è un tema centrale per Wallapop, la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che lavora costantemente per garantire transazioni protette ai suoi oltre 19 milioni di utenti.

Alla base di questo impegno c'è il team Trust&Safety, composto da esperti specializzati dedicati a proteggere gli utenti e a garantire un’esperienza d’acquisto priva di rischi. Grazie al loro lavoro, il 90% dei profili potenzialmente fraudolenti viene eliminato prima che diventino pubblici sulla piattaforma e, nel 2023, l'88% delle segnalazioni di frode è stato esaminato e risolto in meno di 4 ore.

Il team – che rappresenta oggi l’8% dell’organico - è dotato di strumenti tecnologici avanzati basati sull’intelligenza artificiale per il monitoraggio delle attività sulla piattaforma e l’analisi dell'attività di profili potenzialmente pericolosi.

Al fine di garantire un’esperienza d’acquisto priva di rischi, Wallapop fornisce inoltre consigli alla propria community per:

Non condividere i propri dati personali con altri utenti

È molto importante che gli utenti evitino di condividere dati personali tra loro. Il motivo principale di questa raccomandazione è la tutela della privacy e della sicurezza sulla piattaforma. Wallapop consiglia agli utenti di diffidare da coloro che chiedono informazioni di contatto come numeri di telefono o indirizzi e-mail per stabilire una comunicazione diretta o che utilizzano altri metodi di pagamento online diversi dalla piattaforma.

Utilizzare i sistemi di pagamento integrati nella piattaforma

Lo strumento integrato nella chat per ricevere e versare denaro è sicuro e garantisce transazioni comode e semplici direttamente all’interno della piattaforma, eliminando la necessità di metodi di pagamento esterni.

Abilitare l'autenticazione a due fattori (2FA)

Una misura aggiuntiva di protezione della riservatezza del proprio account e di tutela da potenziali vulnerabilità è l'autenticazione a due fattori (2FA), che prevede la necessità di verificare la propria identità quando si accede da un nuovo dispositivo attraverso un ulteriore processo di autenticazione.

Confrontare i prezzi di prodotti simili sulla piattaforma

Quando si acquistano o vendono prodotti su Wallapop, la piattaforma consiglia a venditori e acquirenti di effettuare un confronto dei prezzi di prodotti simili. Per i venditori, adottare questa pratica consente di stabilire prezzi competitivi senza eccedere, basandosi sulla valutazione di prodotti simili. Per gli acquirenti, il confronto dei prezzi garantisce la scelta dell’offerta migliore e assicura un acquisto lecito, poiché prezzi significativamente alti o bassi potrebbero suggerire il contrario.

Verificare la conferma da parte di Wallapop

Una volta che la vendita è stata finalizzata, Wallapop invia nella chat tra acquirente e venditore un messaggio di conferma come garanzia che l’acquisto o la vendita siano effettivamente reali. Prima di proseguire nella transazione è fondamentale verificare la presenza di questo messaggio.

Segnalare messaggi sospetti

In caso di ricezione di messaggi sospetti o qualsiasi dubbio, è possibile e consigliato segnalare comportamenti o utenti sospetti tramite l'app o contattare Wallapop attraverso i canali ufficiali nel Centro Assistenza.

Per realizzare acquisti o invii, utilizzare Wallapop Spedizioni

Se non è possibile o non si desidera consegnare i prodotti di persona, grazie a Wallapop Spedizioni, il servizio di spedizione integrato nella piattaforma, gli utenti possono inviare o ricevere pacchi - anche ingombranti - nei Paesi in cui è presente Wallapop, dando anche la possibilità agli utenti di accedere di tutti gli articoli presenti in tutto il suo catalogo.

La piattaforma mette, inoltre, a disposizione degli utenti il proprio Centro Assistenza che garantisce la sicurezza di acquirenti e venditori e la protezione della transazione fino a 48 ore dalla ricezione del prodotto.