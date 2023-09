EA Sports FC 24: i gamer nostalgici cercano su Wallapop le edizioni passate di FIFA

Gli appassionati di calcio e videogiochi aspettano con ansia l'imminente uscita dell'ultima edizione dell'iconico gioco di calcio sviluppato da EA Sports, prevista per venerdì 29 settembre . Quest'anno la trepidante attesa dei fan è accompagnata anche da una buona dose di curiosità: con l'interruzione della collaborazione tra EA Sports e FIFA, l'edizione 2024 del videogioco avrà infatti un nuovo nome – EA Sports FC 24 – e presenterà una serie di aggiornamenti che promettono di portare l'esperienza di gioco a un nuovo livello.

L'entusiasmo della novità in arrivo porta con sé anche la nostalgia di chi è cresciuto con le passate edizioni di FIFA : lo evidenzia Wallapop – la piattaforma leader nella compravendita di prodotti di seconda mano che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – che ha visto un aumento di ricerche e vendite delle edizioni precedenti del videogioco.

Negli ultimi due mesi, le ricerche su Wallapop legate a EA Sports FIFA sono cresciute del 116% rispetto ai mesi precedenti mentre le transazioni sono incrementate del 75%.

In particolare, a settembre le parole chiave più cercate in relazione al videogioco sono state: FIFA 23 , FIFA 23 per PS4 , FIFA 23 per Xbox One , FIFA 2004 per pc . Gli oggetti più acquistati sono invece stati FIFA 23, FIFA 23 Xbox e FIFA 2005.

Nel mese corrente sembra che l'ultima edizione di FIFA sia quella più desiderata: le ricerche di FIFA 23 sono infatti aumentate del 41% rispetto al mese di agosto.

Le regioni più nostalgiche sono la Lombardia e la Campania : nel 2023 sono le località che hanno caricato più annunci legati a FIFA (seguite dal Lazio) e quelle che hanno effettuato più ricerche del videogioco (seguite dalla Sicilia).

