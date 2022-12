Industria dei videogiochi - le dichiarazioni del ministro della Cultura

Grande soddisfazione di IIDEA per le dichiarazioni del ministro della Cultura sull'industria dei videogiochi

IIDEA esprime grande soddisfazione per la dichiarazione del Ministro della Cultura Sangiuliano, nell'audizione di ieri presso le Commissioni Cultura di Camera e Senato in seduta congiunta, sulle linee programmatiche del Suo Ministero. “L’industria del videogioco in Italia rappresenta un settore altamente specializzato in ambito tecnologico, artistico e nel campo del design, con circa 2 miliardi di indotto. Un prodotto culturale che assume centralità soprattutto in questa fase di intervento pubblico nei processi di digitalizzazione dei beni. Si può pensare a un rafforzamento del tax credit per l’industria dei videogiochi ora previsto dal Ministero della Cultura, aumentandone la capienza", queste le sue parole. IIDEA ritiene si tratti di segnale di apertura importante, in linea con le indicazioni della recente risoluzione del Parlamento Europeo su esports e videogiochi, e si augura possa preludere ad una maggiore attenzione da parte del Governo italiano verso le potenzialità di sviluppo del settore nel nostro Paese. Trovi qui il video dell’audizione: https://webtv. camera.it/evento/21381

Altre News per: industriavideogiochidichiarazioniministrodellacultura