IIDEA ADOTTA UNA FORESTA IN OCCASIONE DI FIRST PLAYABLE

L’Associazione donerà 250 alberi di Paulownia, in collaborazione con Treebu, per promuovere un impatto positivo su ambiente e società







IIDEA, l’Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, darà vita ad una foresta in occasione di First Playable 2023 – evento business di riferimento per il settore dei videogiochi in Italia. La foresta First Playable, composta da 250 alberi di Paulownia, sarà realizzata grazie alla collaborazione di Treebu , società benefit e start-up innovativa fondata in Italia da un team di ingegneri e agronomi e Sustainability Partner della quinta edizione dell’evento, in arrivo il 6 e 7 luglio a Firenze.



IIDEA donerà simbolicamente ad ogni ente, impresa o libero professionista partecipante a First Playable un albero di Paulownia e tutto il necessario per monitorarne la crescita all'interno della foresta First Playable. Grazie a un sistema di tracciamento completamente digitale e accessibile online , sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sulla foresta attraverso una dashboard dedicata che mostrerà il numero di alberi piantati, la quantità di CO2 assorbita e la geolocalizzazione della foresta, offrendo una visione completa del progetto e dei suoi risultati sull’ambiente.

Le attività di Treebu hanno come obiettivo quello di ridurre l'impatto ambientale di aziende e persone , generando un valore positivo per la società e il territorio, riqualificando terreni in disuso o soggetti ad agricoltura intensiva con un impatto benefico è immediato su suolo, aria e fauna locale, inclusi importanti insetti impollinatori come le api.

La scelta della Paulownia come specie da piantare è dettata dalle sue caratteristiche uniche: cresce rapidamente , si tratta dell'albero dall'accrescimento più veloce al mondo, in grado di raggiungere i 15 metri in soli 6 anni; svolge un ruolo fondamentale nel mitigare i cambiamenti climatici, svolge un ruolo fondamentale nel mitigare i cambiamenti climatici, grazie alla sua capacità di assorbire fino a 10 volte più CO2 di altre specie arboree (la foresta First Playable assicurerà un sequestro pari a fino 25t di CO2 in un solo anno); inoltre, è resistente ai parassiti e alle malattie , riducendo la necessità di trattamenti fitosanitari o chimici e migliorando la salute del suolo.

Quando gli alberi adottati avranno raggiunto la loro maturità sarà possibile ricavare legname in modo rinnovabile , in quanto la pianta rinasce dal tronco al taglio. Questo per assicurare molteplici benefici ambientali, tra cui: lo stoccaggio a lungo termine della CO2 sequestrata, lo sviluppo di una filiera locale in grado di ridurre le emissioni legate all'importazione, la salvaguardia del patrimonio boschivo esistente e la creazione di un'alternativa sostenibile a materiali ad alto impatto ambientale.

Con la creazione della foresta First Playable, IIDEA dimostra il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e la promozione di un cambiamento positivo , bilanciando in parte l'impatto ambientale della quinta edizione di First Playable. La foresta First Playable rappresenta un simbolo tangibile dell'impegno dell’Associazione verso un futuro in cui l'innovazione e la responsabilità ambientale si uniscono per creare un impatto positivo su ambiente e società.

Altre News per: iideaadottaforestaoccasionefirstplayable