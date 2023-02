IIDEA celebra i 20 anni di Safer Internet Day e PEGI

Due decenni di sensibilizzazione sull'alfabetizzazione digitale, la sicurezza online e i videogiochi

Quest'anno ricorre un anniversario importante per due iniziative di rilievo che hanno visto la luce poco dopo l'inizio del secolo, quando la società digitale si stava preparando a decollare a tutta velocità: il Safer Internet Day e il PEGI. Il PEGI è stato fondato nel 2003 e il Safer Internet Day è stato celebrato anch’esso per la prima volta nel 2003 per cui entrambi compiono 20 anni. Le due organizzazioni hanno come scopo quello di ampliare la comprensione degli ecosistemi digitali: il PEGI mira ad aiutare i genitori a prendere decisioni informate sui videogiochi, mentre il Safer Internet Day si è posto come l’appuntamento annuale per fare il punto sugli sforzi di un'intera rete per guidare le persone verso un'esperienza online sicura.

Ancora oggi, entrambe le organizzazioni sono consolidate e molto forti. I loro messaggi sono in gran parte convergenti, poiché gli aspetti sociali e online dei videogiochi stanno assumendo un ruolo centrale nelle esperienze dei giocatori, e al tempo stesso l’ambiente online è influenzato in modo sostanziale dalla cultura dei videogiochi.

Il ritmo con cui la tecnologia si evolve fa sì che ci sia un continuo bisogno di informazioni e di educazione all’uso di questi strumenti: i genitori cercano risposte in un ambiente complesso per garantire che i bambini e i ragazzi possano giocare, divertirsi, imparare e navigare in modo sicuro. Le nuove generazioni che crescono nell'era digitale hanno bisogno di consigli e indicazioni per sviluppare le competenze necessarie a riconoscere i potenziali rischi, ma anche a sfruttare appieno le opportunità offerte dall'ambiente online.

Per saperne di più sul sistema di classificazione dei videogiochi PEGI e sulle attività promosse in occasione del Safer Internet Day 2023, è possibile consultare i siti:https://www.saferinternetday. org/supporters/pegi , e https://www.pegi.info/20

Per comprendere i videogiochi e per utilizzarli al meglio nelle loro potenzialità

, è possibile consultare il portale di IIDEA

https://tuttosuivideogiochi. it/

