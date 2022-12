PATH OF EXILE: Nuovi dettagli su The Forbidden Sanctum, nuova espansione gratuita in arrivo

Grinding Gear Games ha annunciato oggi durante una livestream dedicata, che la nuova espansione gratuita di Path of Exile, Path of Exile: The Forbidden Sanctum, sarà disponibile da venerdì 9 dicembre suPC, e da mercoledì 14 dicembre su PlayStation e Xbox.

Durante lo streaming, il co-fondatore di Grinding Gear Games Chris Wilson ha rivelato che Path of Exile: The Forbidden Sanctum conterrà una nuovissima Challenge League e vari miglioramenti all'endgame di Path of Exile, oltre a due nuove Gemme Abilità, sette nuove Gemme Abilità Vaal, oltre 15 nuovi Oggetti Unici, significative modifiche al bilanciamento di gioielli, hex, modificatori dei mostri, armi e altro ancora. Questa espansione introduce anche Ruthless, un nuovo modo opzionale di giocare a Path of Exile con un'estrema scarsità di oggetti.

The Forbidden Sanctum Trailer





Maggiori informazioni su The Forbidden Sanctum:

Nuova Challenge League di tre mesi - The Forbidden Sanctum è un roguelike che si svolge all'interno di Path of Exile. I giocatori esploreranno un antico santuario nascosto sotto le rovine di Fellshrine. Abbandonato da tempo, una presenza maligna ha preso piede. In ogni area di Wraeclast che attraverseranno, i giocatori avranno l'opportunità di esplorare una stanza del Sanctum alla ricerca dei suoi tesori.

Nuove abilità e gemme Vaal - Sono state introdotte due nuove gemme di abilità per i personaggi da mischia. Si tratta di Volcanic Fissure, un fendente infuocato, e Frozen Legion, un incantesimo che evoca statue da mischia congelate. Sono state introdotte molte nuove Gemme Vaal. Le gemme Vaal sono versioni alternative delle gemme abilità esistenti, con un aumento consistente e periodico di potenza.

Modalità Ruthless - Una nuova modalità di gioco opzionale che può essere selezionata durante la creazione del personaggio. La modalità Ruthless è caratterizzata da un'estrema scarsità di oggetti, che offre un modo impegnativo e brutale di giocare a Path of Exile.

Nuovi oggetti unici - Questa espansione introduce oltre quindici nuovi oggetti unici che possono essere trovati nel Sanctum o in tutta Wraeclast. Questi oggetti creano nuove opportunità per la creazione di personaggi speciali.

Modificatori dei mostri - Il sistema di modificatori dei mostri Archnemesis è stato sostituito da un raffinato set di modificatori che fanno ciascuno una sola cosa e indicano esattamente cosa fanno. Le loro ricompense sono state aggiornate di conseguenza e non sono più associate a modificatori specifici. In generale, i combattimenti con i mostri magici e rari sono ora meno complessi, ma possono comunque portare a una combinazione di modificatori da far girare la testa.

Miglioramenti all'endgame - Sono stati apportati miglioramenti all'Atlas Passive Tree che consentono ai giocatori di investire ulteriormente nei contenuti che amano. Ora è possibile trovare anche due nuove Atlas Memories, che raccontano la storia di Domination e Bestiary.

Armi uniche dell'endgame potenziate - Dieci armi uniche dell'endgame hanno ricevuto massicci potenziamenti per allinearsi ad alcuni degli oggetti più iconici di Path of Exile. Naturalmente, ora sono estremamente rare.

Modifiche al bilanciamento - Sono state apportate molte modifiche al bilanciamento di Gioielli, Hex e Altari Eldritch.

Panoramica dei contenuti di The Forbidden Sanctum

