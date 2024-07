ESPANSIONE DI PATH OF EXILE

Durante la livestream di ieri sera dedicata a Path of Exile, “GGG Live,” lo sviluppatore Grinding Gear Games ha svelato numerosi dettagli per l’update 3.25 di Path of Exile, Settlers of Kalguur. L’espansione di questo luglio introdurrà la Settlers of Kalguur Challenge League, miglioramenti al bilanciamento incluse due modifiche alle classi Ascendancy, miglioramenti all’endgame, ulteriori aggiunte alla campagna e una serie di feature dedicate alla qualità della vita (QoL) sia per giocatori PC sia per quelli console. Path of Exile: Settlers of Kalguur sarà disponibile dalle 22:00 del 26 luglio.

Nella Settlers of Kalguur Challenge League, i giocatori aiuteranno i pionieri di Kalguur a costruire la città di Kingsmarch e a stabilire un commercio tra Wraeclast e la loro patria. I giocatori si concentreranno sull'estrazione di risorse esotiche, sull'assunzione e sulla protezione di lavoratori qualificati per costruire e difendere la città e sulla realizzazione di un porto per avviare e gestire il commercio. Una volta costruita la città e aver dato il via al commercio, i giocatori potranno acquistare e vendere valuta e altri oggetti accumulabili nel Currency Trade Market, e creare e ricombinare armi e oggetti potenti sul Runesmithing Table.

Le classi Ascendancy saranno rinnovate con l'aggiunta della nuova classe Warden, oltre a una rielaborazione del Gladiator. Il Warden sostituirà la classe Raider, concentrandosi sugli attacchi elementali, sulla mitigazione dei danni e sulla specializzazione nelle Tinture, che ora possono essere trovate in tutto il territorio. La classe del Gladiatore mantiene le potenti abilità di Sanguinamento e Blocco, oltre a ricevere abilità di nuova concezione, tra cui la possibilità di investire nelle Abilità di rappresaglia, un nuovo tipo di abilità che consente di scatenare danni devastanti al verificarsi di determinate condizioni in combattimento.

Settlers of Kalguur aggiungerà una lunga serie di modifiche al bilanciamento, tra cui drastici cambiamenti alle Abilità da Mischia, Blocco, Furia, Grida di Guerra, Stendardi, Sanguinamento, Impalamento, l'aggiunta di nuovi Base Type all'Endgame, il potenziamento dei Modificatori degli Oggetti Endgame, il potenziamento delle Probabilità di Colpo Critico delle Armi e molto altro ancora. I contenuti dell'Endgame sono stati aggiornati con modifiche a molti Scarabei, un sesto Map Device Slot, nuovi incontri nelle mappe di livello 16 e 17, aggiornamenti a Blight e Ritual e altro ancora. Ci sarà anche una serie di nuovi tipi di scalpello e un massiccio aumento del drop rate delle Valdo's Puzzle Boxes.

I giocatori di Path of Exile su console saranno lieti di scoprire che il gioco ora sfrutta appieno l'hardware di PS5 e Xbox, con un'enorme riduzione dei tempi di caricamento e del pop-in delle texture. La fedeltà visiva complessiva è stata migliorata con texture ed effetti d'acqua alla massima risoluzione disponibile e un nuovo algoritmo di upscaling che migliora la nitidezza della risoluzione dinamica, oltre a un ulteriore passaggio di anti-aliasing.

Grinding Gear Games ha annunciato che a breve verrà avviato il primo Closed Beta Test per Path of Exile 2. Per essere presi in considerazione per la partecipazione a questo e ai futuri test, iscrivetevi a www.pathofexile2.com/register.