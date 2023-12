Grinding Gear Games svela nuovi dettagli su Path of Exile 2 e mostra Path of Exile: Affliction





La nuova season di Path of Exile svelata nella Livestream degli sviluppatori assieme alla nuova classe mercenario di Path of Exile 2



Durante l'evento livestream di ieri sera, Grinding Gear Games ha svelato un nuovo trailer e i dettagli sui contenuti dell'ultima espansione di Path of Exile, intitolata Affliction, che sarà lanciata l'8 dicembre per PC e Mac e il 13 dicembre per PlayStation e Xbox. Inoltre, il team ha presentato la nuovissima classe Mercenario per il prossimo Path of Exile 2.è possibile rivedere l'intera livestream.



Path of Exile 2 | Classe Mercenario:





Il Mercenario è una classe di personaggi che brandisce la balestra in Path of Exile 2. Questa classe ha un gameplay simile a quello degli shooter, in quanto cambia al volo balestre e tipi di munizioni per infliggere attacchi combo mortali ai suoi nemici.

Path of Exile 2 supporta il movimento WASD, che consente di mirare e attaccare in una direzione diversa da quella in cui ci si muove. È possibile passare dal click-to-move al WASD in qualsiasi momento.

The Affliction Challenge League - Nella Affliction League, incontrerete i Sacri Wisps che vi inviteranno a entrare in passaggi troppo angusti che conducono alla Viridian Wildwood. Una vile afflizione ha ricoperto questa foresta di un'oscurità inquietante. Dovrete scoprire i misteri della foresta per fermare la fonte dell'Afflizione.

The Viridian Wildwood - Quando vi avvicinate all'oscurità, i vostri Wisps bruciano l'afflizione che avvolge la foresta. Fate attenzione, perché i vostri Wisps hanno solo una quantità limitata di energia prima di esaurirsi e tornare a Wraeclast.

Controllare la sfida e la ricompensa - Al ritorno da Wildwood, i Wisps salvati dall'Afflizione si disperdono nell'ambiente e prendono posto in mostri scelti a caso, aumentando la loro potenza e anche la loro ricompensa. I diversi tipi di Wisps hanno effetti diversi e a volte più di un tipo abita un singolo mostro, rendendo la lotta ancora più difficile e gratificante.

Classi Wildwood Ascendancy - Durante l'esplorazione di Wildwood, scegliete quale dei Viandanti Azmeri completare per sbloccare una delle tre nuove classi di Ascendenza che potrete avere in aggiunta alla vostra classe di Ascendenza normale.

Nuove preziose ricompense - La Affliction CHallenge League offre diversi tipi di ricompense. I mostri che combattete in tutta Wraeclast possono essere influenzati dai Wisps che avete riportato dalla Viridian Wildwood, aumentando drasticamente la qualità e la quantità di oggetti che lasciano cadere. Path of Exile: Affliction contiene anche oltre 15 nuovi oggetti unici.

Il ritorno di Ultimatum - Ultimatum sta finalmente diventando centrale. Il Trialmaster è tornato e vi offrirà la possibilità di intraprendere una prova mortale di Vaal in cambio di grandi ricompense. Se supererete la prova, vi verrà offerto di fare il doppio o niente. Accettate il rischio e puntate a una ricompensa ancora migliore? O vi accontentate delle vincite già ottenute? Abbiamo effettuato un ribilanciamento completo di Ultimatum e abbiamo aggiunto molti nuovi modificatori, abilità passive di Atlante, Keystones e ricompense, tra cui Uniques nuove e rielaborate.

Path of Exile: Affliction:Path of Exile 2 sarà disponibile per PC, macOS, Xbox Series X e PlayStation 5.

